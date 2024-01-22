Οι Ford Mustang GT3 και GT4 κάνουν την επίσημη αγωνιστική τους πρεμιέρα στην Daytona

Καθώς η Ford Performance εγκαινιάζει την σεζόν του 2024 στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων συμμετέχοντας στον θρυλικό αγώνα «Rolex 24 at Daytona», η Mustang, το εμβληματικό κουπέ μοντέλο της Ford, έρχεται με τις αγωνιστικές εκδόσεις GT3 και GT4 να ηγηθεί της επιστροφής της εταιρείας στις παγκόσμιες διοργανώσεις του συγκεκριμένου είδους.

Η Mustang θα συμμετάσχει πολλαπλώς στο εμβληματικό αγωνιστικό event των ΗΠΑ, με τις Mustang GT3 να αγωνίζονται στο «Rolex 24 at Daytona» στις κατηγορίες GTD Pro και GTD και τις Mustang GT4 στις διοργανώσεις IMSA Michelin Pilot Challenge και IMSA VP Racing Sports Car Challenge.

Όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα οποία βασίζονται στην έκδοση παραγωγής της νέας Ford Mustang που αναμένεται να λανσαριστεί σύντομα και στην Ευρώπη, έχουν εξελιχθεί από την Ford Performance στα πλαίσια ενός κοινού προγράμματος ανάπτυξης με τον επί σειρά ετών συνεργάτη της στους αγώνες, Multimatic Motorsports.

«Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε τη δύναμη των νέων Ford Mustang GT3 και GT4 ώστε να αποδείξουν τις δυνατότητές τους σε μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το άθλημα», δήλωσε ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Performance Motorsports. «Το Daytona International Speedway είναι ένας χώρος στον οποίο απολαύσαμε πολλές αξιόλογες στιγμές στην ιστορία μας, και τώρα ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στους αγώνες IMSA».

Στην κατηγορία GTD Pro, η Ford και η Multimatic παρατάσσουν μια ομάδα που υποστηρίζεται από το εργοστάσιο, με δύο αυτοκίνητα. Οι οδηγοί της Mustang GT3 με το Νο. 64 στις πόρτες είναι οι Chris Mies, Mike Rockenfeller και Harry Tincknell, ενώ οι νικητές του Le Mans, Joey Hand και Dirk Müller, μαζί με τον Frédéric Vervisch, θα βρεθούν πίσω από το πηδάλιο της δεύτερης Mustang GT3 με το Νο. 65. Και οι δύο αριθμοί που επιλέχθηκαν για τα εργοστασιακά αυτοκίνητα τιμούν την 60η επέτειο της Ford Mustang.

«Ο πρώτος αγώνας για κάθε νέο αυτοκίνητο είναι πάντα ο πιο απαιτητικός», δήλωσε ο Larry Holt, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Multimatic Special Vehicle Operations. «Η συμμετοχή μας στην Daytona αποτελεί το αποκορύφωμα δύο ετών εντατικής δουλειάς από την Multimatic, την Ford και την M-Sport. Είμαστε έτοιμοι!».

Η πελατειακή ομάδα Proton Competition συμμετέχει με τη νέα Mustang GT3 με το Νο. 55 στην κατηγορία GTD, με οδηγούς τους Dennis Olsen, Corey Lewis, Ryan Hardwick και Giammarco Levorat.

Στην Daytona, δύο πελατειακές ομάδες πρόκειται να λανσάρουν τη νέα Mustang GT4 στις διοργανώσεις IMSA Michelin Pilot Challenge και IMSA VP Racing Sports Car Challenge. Πιο συγκεκριμένα, η KohR Motorsports θα αγωνιστεί με την Mustang GT4 με το Νο. 59 με οδηγούς τους Luca Mars και Bob Michaelian, με τον πρώτο να συμμετέχει ταυτόχρονα και στο VP Racing Sports Car Challenge. Η McCumbee McAleer Racing γιορτάζει και αυτή με τη σειρά της το συναρπαστικό επόμενο κεφάλαιο του θρυλικού αμερικανικού κουπέ, καλωσορίζοντας στο IMSA Michelin Pilot Challenge την Mustang GT4 με το Νο. 13, που θα οδηγούν οι Chad McCumbee και Jenson Altzman.

Στον αγώνα «Rolex 24 at Daytona» η Ford Motor Company έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στο παρελθόν, ήδη από την πρώτη της νίκη το 1966, έως και την επικράτησή της στην κατηγορία GTLM, το 2017.

Φέτος ο 24ωρος αγώνας στη Daytona ξεκινά το Σάββατο 27 Ιανουαρίου.



Πηγή: skai.gr

