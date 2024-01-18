Νέο Ford Kuga: Διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα και ανακοίνωση τιμών για όλες τις εκδόσεις

Το νέο Ford Kuga έρχεται δυναμικά με μια σειρά σημαντικών αναβαθμίσεων σε όλους τους τομείς ώστε να υποστηρίξει ιδανικά όλες τις καθημερινές δραστηριότητες των πελατών διαθέτοντας μία σχεδίαση εντός και εκτός που τραβά το βλέμμα, τις πιο έξυπνες και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας, άπλετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές και μια ολοκληρωμένη γκάμα κινητήριων συνόλων που περιλαμβάνει δύο υβριδικές εκδόσεις και μια βενζινοκίνητη.

Τώρα, οι πελάτες στην Ελλάδα μπορούν να παραγγείλουν το ολοκαίνουργιο Kuga όχι μόνο στις εκδόσεις που τροφοδοτούνται από τον καταξιωμένο κινητήρα βενζίνης 1.5L EcoBoost 150PS της Ford που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, αλλά και σε εκείνες που με τα αναβαθμισμένα plug-in υβριδικά (PHEV) και πλήρως υβριδικά (FHEV) συστήματα κίνησης της εταιρείας, τα οποία συνεργάζονται με αυτόματο κιβώτιο CVT και αποτελούν το ιδανικό σκαλοπάτι προς την αμιγή ηλεκτροκίνηση.

Στο Kuga Plug-In Hybrid, ο βενζινοκινητήρας με χωρητικότητα 2,5 λίτρων, ο ηλεκτροκινητήρας, η γεννήτρια και η μπαταρία ιόντων λιθίου των 14,4 kWh αποδίδουν 243 ίππους, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις και απαράμιλλα επίπεδα οικονομίας καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Από τη μεριά του, το επίσης νέο Kuga Hybrid διαθέτει ένα αυτοφορτιζόμενο σύστημα κίνησης FHEV με δυνατότητα αμιγούς ηλεκτροκίνησης, επίσης με τον βενζινοκινητήρα των 2,5 λίτρων της Ford, ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια και μπαταρία. Εδώ, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εκδόσεις, με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τους τροχούς μέσω του συστήματος Ford Intelligent All-Wheel Drive, οι οποίες αποδίδουν 180PS και 183PS αντίστοιχα.

Η γκάμα νέου Ford Kuga περιλαμβάνει την πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Titanium, που είναι διαθέσιμη με τους κινητήρες 1.5L EcoBoost 150PS και 2.5L FHEV 180PS, καθώς και την ακόμα πιο πλήρη και με σπορ χαρακτήρα ST-Line X, η οποία συνδυάζεται με τα υβριδικά σύνολα 2.5L FHEV 180PS, 2.5L FHEV 183PS AWD και 2.5L PHEV 243PS.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, το νέο Kuga είναι διαθέσιμο στις πιο τολμηρές σε στιλ και ακόμα πιο ικανές εκδόσεις Active και Active X, με την πρώτη να είναι διαθέσιμη με τον κινητήρα 2.5L FHEV 180PS και την δεύτερη με τα υβριδικά συστήματα μετάδοσης κίνησης 2.5L FHEV 183PS AWD και 2.5L PHEV 243PS.

Οι παραγγελίες του νέου Ford Kuga είναι ανοιχτές από σήμερα, με τις παραδόσεις των πρώτων αυτοκινήτων σε πελάτες που αφορούν τα μοντέλα PHEV και FHEV να ξεκινούν τον προσεχή Απρίλιο.

Δείτε στη συνέχεια τις τιμές και τον αναλυτικό εξοπλισμό των εκδόσεων Titanium, ST-Line X, Active και Active X του νέου Ford Kuga.

Βασικά χαρακτηριστικά Titanium:

Εξωτερική εμφάνιση

Πάνω μάσκα με χρωμιωμένο φινίρισμα – Titanium

Προβολείς πλήρως LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED

Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων

Αυτόματοι προβολείς με λειτουργία 'Follow me Home'

Προβολείς ομίχλης εμπρός LED με λαμπτήρες στροφής

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους

Φιμέ κρύσταλλα

Ράγες οροφής με ασημί φινίρισμα

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" με φινίρισμα Shadow Silver

Εσωτερικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονικό χειριστήριο αλλαγής e-shifter για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού

Ασύρματη φόρτιση φορητών συσκευών

Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός

Ταπέτα δαπέδου εμπρός & πίσω

Υφασμάτινα καθίσματα Titanium

Συρόμενα πίσω καθίσματα

Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (KeyFree) με κουμπί εκκίνησης χωρίς κλειδί (Ford Power)

Ήχος & Συνδεσιμότητα

Λειτουργικό σύστημα Sync 4 με οθόνη αφής 13.2" με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων, Πλοήγηση, Ψηφιακό ραδιόφωνο (6 ηχεία)

Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12.3"

Ασύρματη σύνδεση Apple Car Play & Android Auto

Ενσωματωμένο modem (5G)

Κλήση έκτακτης ανάγκης e-Call

Υποβοήθηση Οδηγού

Επιλέξιμα προφίλ οδήγησης

Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Σύστημα αποτροπής σύγκρουσης (περιλαμβάνει προειδοποίηση σύγκρουσης και σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος)

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός & πίσω

Έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (με ανίχνευση ορίου οδοστρώματος)

Αναγνώριση ορίων ταχύτητας

Cruise control

Κάμερα οπισθοπορείας

Αποκλειστικά για τις εκδόσεις Kuga Titanium με υβριδικό κινητήρα FHEV, διατίθεται ως στάνταρ εξοπλισμός το Driver Assistance Pack, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον τον εξής εξοπλισμό:

1. Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με αυτόματη ακινητοποίηση / επανεκκίνηση του οχήματος (Adaptive Cruise Control Stop&Go)

2. Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (Blis)

3. Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (Active Park Assist)

4. Περιμετρική προβολή του οχήματος (360° Κάμερα)

5. Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος κατά την όπισθεν

6. Προστατευτικά στα άκρα των θυρών

7. Προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης στο κέντρο της λωρίδας

8. Σύστημα αποτροπής σύγκρουσης με ένδειξη απόστασης και προειδοποίηση προπορευόμενου οχήματος

Βασικά χαρακτηριστικά Active (επιπλέον της Titanium):

Εξωτερική εμφάνιση

Πάνω μάσκα με μαύρο πλέγμα – Active

Κάτω μάσκα & πλευρικά προστατευτικά – Active

Ράγες οροφής σε μαύρο ματ χρώμα

Διαχύτης πίσω σε μαύρο χρώμα – Active

Λογότυπο Active στο εσωτερικό & εξωτερικό του οχήματος

Ζάντες ελαφρού κράματος 18" (Active)

Εσωτερικά χαρακτηριστικά

Υφασμάτινα καθίσματα Active

Υποβοήθηση Οδηγού

Eπιπρόσθετο προφίλ οδήγησης Trail

Υπερυψωμένη ανάρτηση – Active

Βασικά χαρακτηριστικά Active X (επιπλέον της Active):

Εξωτερική εμφάνιση

Οροφή & εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

Σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

Προστατευτικά στα άκρα των θυρών

Μαρπιέ αλουμινίου με το λογότυπο Active

Αυτόματη ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών

Εσωτερικά χαρακτηριστικά

Παράθυρα εμπρός – Με λαμιναρισμένο κρύσταλλο

Πεντάλ αλουμινίου

Ανατομικά ημιδερμάτινα ηλεκτρικά καθίσματα οδηγού & συνοδηγού (με πιστοποίηση AGR), με μνήμη

Κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες πίσω

Ηχοσύστημα B&O (10 ηχεία)

Υποβοήθηση Οδηγού

Προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με διατήρηση στο κέντρο της λωρίδας

Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος κατά την όπισθεν

Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS)

Adaptive Cruise Control με Stop & Go

Περιμετρική προβολή του οχήματος (360° Κάμερα)

Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Βασικά χαρακτηριστικά ST-Line X (επιπλέον της Titanium):

Εξωτερική εμφάνιση

Προφυλακτήρας εμπρός ST-Line

Πάνω μάσκα ST-Line με σκούρο φινίρισμα

Κάτω μάσκα ST-Line

Προφυλακτήρας πίσω ST-Line

Διαχύτης πίσω – ST-Line

Λογότυπο ST-Line στο εσωτερικό και εξωτερικό του οχήματος

Δύο σπορ απολήξεις εξάτμισης

Αυτόματη ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών

Μεγάλη πίσω αεροτομή

Ράγες οροφής σε μαύρο ματ χρώμα

Προστατευτικά στα άκρα των θυρών

Μαρπιέ αλουμινίου με το λογότυπο ST-line

Κόκκινες δαγκάνες φρένων

Ζάντες ελαφρού κράματος 18" (ST-Line)

Εσωτερικά χαρακτηριστικά

Παράθυρα εμπρός – Με λαμιναρισμένο κρύσταλλο

Τιμόνι σπορ με κόκκινη ραφή και κοφτό κάτω μέρος (flat bottom)

Σκούρα επένδυση οροφής και κολώνες

Πεντάλ αλουμινίου

Ανατομικά ημιδερμάτινα ηλεκτρικά καθίσματα οδηγού & συνοδηγού (με πιστοποίηση AGR), με μνήμη (κόκκινη ραφή)

Κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες πίσω

Ηχοσύστημα B&O (10 ηχεία)

Υποβοήθηση Οδηγού

Προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με διατήρηση στο κέντρο της λωρίδας

Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος κατά την όπισθεν

Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS)

Adaptive Cruise Control με Stop & Go

Περιμετρική προβολή του οχήματος (360° Κάμερα)

Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Σπορ ανάρτηση ST-Line

Πηγή: skai.gr

