Το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX30 είναι το World Urban Car για το 2024

Το EX30 ανακηρύχθηκε World Urban Car [Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο] για το 2024, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε άλλες ανταγωνιστικές υποψηφιότητες. Τα βραβεία παρουσιάστηκαν σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης και το πιο μικρό SUV μας κατέκτησε επίσης μία θέση ανάμεσα στα πρώτα τρία αυτοκίνητα στον κόσμο, σε μία λίστα που αριθμούσε 38 υποψηφιότητες.



«Η κατάκτηση αυτού του τίτλου μάς δίνει μεγάλη χαρά και επιβεβαιώνει απόλυτα τη φιλόδοξη στρατηγική μας για την ηλεκτροκίνηση», δηλώνει ο Jim Rowan (Τζιμ Ρόουαν), Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars. «Η ανταπόκριση που δείχνουν οι πελάτες στο EX30 έχει υπερβεί τις προσδοκίες μας. Αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ιδανικό για τις συνθήκες της αγοράς σήμερα, καθώς ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός αγοραστών μεταβαίνει στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είμαι πεπεισμένος ότι το EX30 θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξή μας αυτή τη χρονιά και στη συνέχεια.»



Το EX30 παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι, αποσπώντας πλήθος εγκωμίων και έχει ήδη κερδίσει σημαντικά βραβεία, όπως το The Sun Car of the Year, το Small SUV/Crossover of the Year από τη Sunday Times και το Ecowarrior of the Year από το περιοδικό Top Gear.

Το EX30 είναι μία ισχυρή προσθήκη στη σειρά των προϊόντων μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης ιδιαίτερα ελκυστικά plug-in και ήπια υβριδικά μοντέλα σε πολλές κατηγορίες. Αυτά τα αυτοκίνητα αποτελούν μια σημαντική γέφυρα για την επίτευξη του στόχου της Volvo Cars να διαθέτει στην αγορά μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2030.

Από την παρουσίασή του, το EX30 έγινε γρήγορα ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους πελάτες. Με βάση το βιβλίο παραγγελιών μας, αναμένουμε να είναι ένα από τα best seller μας αυτό το έτος.

Πρόκειται για το μικρότερο SUV που έχουμε παρουσιάσει ποτέ και βασίζεται σε μία ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Εκτός από τις μηδενικές εκπομπές ρύπων, το EX30 έχει εξελιχθεί με γνώμονα το ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία ηλεκτρικά συστήματα κίνησης:

• Την έκδοση Single Motor με κινητήρα 272 ίππων (200kW) και μπαταρία 51kWh.

• Την έκδοση Single Motor Extended Range με μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας 69kWh.

• Και την έκδοση Twin Motor Performance με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 428 ίππων (315kW) και μπαταρία 69kWh.

Το EX30 προσφέρει αυτονομία οδήγησης έως 476 km και η μπαταρία του μπορεί να επαναφορτιστεί από το 10% έως το 80% της χωρητικότητάς της σε λίγο περισσότερο από 25 λεπτά.



