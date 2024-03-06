Οι πωλήσεις ξεκινούν για το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer που σημειώνει νέο ρεκόρ ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι 30.000 χιλιομέτρων σε όλο τον κόσμο

Χρησιμοποιώντας το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer, η γνωστή εξερευνήτρια Lexie Alford (@LexieLimitless) κατέκτησε σήμερα το επίσημο ρεκόρ του πρώτου ανθρώπου που έκανε τον γύρο του κόσμου με ηλεκτρικό όχημα. Για να γιορτάσει το όλο εγχείρημα, γνωστό ως Charge Around The Globe, η Ford επιβεβαίωσε τόσο τις τιμές όσο και τις προδιαγραφές της γκάμας του νέου EV της. Έτσι, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έκανε τον γύρο του κόσμου, είναι τώρα διαθέσιμο για παραγγελία σε πελάτες που είναι έτοιμοι για τις δικές τους εξορμήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες.

Διασχίζοντας τη γραμμή τερματισμού του ταξιδιού τους στη Νίκαια της Γαλλίας, η Lexie Alford και το νέο Explorer ηγήθηκαν ενός κομβόι εμβληματικών οχημάτων της Ford, πλαισιωμένων από τρέχοντα μοντέλα της, που διαμορφώνουν το όραμα για τη μελλοντική κατεύθυνση της εταιρείας.

«Η Ford θέλει να φέρει το πάθος και τα συναισθήματα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Υπάρχουν εκεί έξω πολλά βαρετά αυτοκίνητα και SUV. Το νέο Explorer αντιπροσωπεύει τον μοναδικό χαρακτήρα της Ford, ο οποίος αποτυπώνεται σε κάθε αυτοκίνητο αυτού του εκπληκτικού κομβόι», δήλωσε ο Jim Farley, CEO της Ford, ο οποίος παρευρέθηκε στον εορτασμό. «Είμαστε υπερήφανοι που λανσάρουμε αυτό το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι σχεδιασμένο ειδικά για τους δρόμους και τους πελάτες της Ευρώπης και προφανώς είναι ικανό να σας πάει οπουδήποτε στον κόσμο».

Στο απίστευτο ταξίδι του, το νέο Ford Explorer διέσχισε 6 ηπείρους, πέρασε από 27 χώρες και διένυσε περισσότερα από 30.000 χιλιόμετρα, όλα καταναλώνοντας μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Αντιμετωπίζοντας τόσο τις διακοπές ρεύματος στην Αφρική και την έλλειψη υποδομών φόρτισης στην έρημο Atacama της Χιλής, όσο και περιβάλλοντα με αδιαμόρφωτους δρόμους, ορεινά περάσματα και συνθήκες παγετού, το νέο Ford Explorer απέδειξε μέσα από το επίτευγμα αυτό τι ακριβώς μπορεί να πραγματοποιήσει κανείς με ένα ηλεκτρικό όχημα.

«Το ταξίδι της Lexie ήταν το απόλυτο test drive για το νέο μας Ford Explorer, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους καιρικές και οδικές συνθήκες και σχεδόν κάθε σενάριο φόρτισης» δήλωσε ο Martin Sander, general manager Ford Model e Europe. «Ενσαρκώνει το αληθινό πνεύμα του “μπορώ να το κάνω” αυτής της εταιρείας, αδράχνοντας αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για να δοκιμάσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας αλλά και τις παγκόσμιες υποδομές φόρτισης. Η διέλευση από τη γραμμή του τερματισμού σήμερα αποδεικνύει τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer και είμαστε ευτυχείς που οι πελάτες θα μπορούν σύντομα να το διαπιστώσουν και μόνοι τους.»

Το όχημα που χρησιμοποίησε η Lexie Alford στο συγκεκριμένο ταξίδι ήταν μια έκδοση προ-παραγωγής του Ford Explorer, που τώρα είναι διαθέσιμο για παραγγελία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού χρησιμοποίησε μια ποικιλία από λύσεις φόρτισης - από επιτοίχιες πρίζες AC 2,2 kW και ταχυφορτιστές DC μέχρι και φορητή μπαταρία.

Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της η Lexie βασίστηκε στον αποθηκευτικό χώρο MegaConsole της καμπίνας, ο οποίος μπορεί να χωρέσει έως και τρία μπουκάλια 1,5 λίτρου αφήνοντας ελεύθερο αρκετό επιπλέον χώρο, το θερμαινόμενο και με λειτουργία μασάζ κάθισμα οδηγού, καθώς και το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move της Ford με φωνητική ενεργοποίηση και ρυθμιζόμενη οθόνη αφής - χαρακτηριστικά που είναι στάνταρ στις εκδόσεις Ford Explorer Style και Ford Explorer Premium.

«Σε αυτό το επικό ταξίδι γνώρισα απίστευτους ανθρώπους από πολλές γωνιές του κόσμου και διέσχισα 27 χώρες πίσω από το τιμόνι. Σε αυτό το ταξίδι οι προκλήσεις ήταν πολλές» δήλωσε η Lexie, η οποία κατέχει επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ ως το νεαρότερο άτομο που επισκέφτηκε κάθε χώρα στον κόσμο. «Ήταν όνειρο ζωής και τιμή για μένα το γεγονός ότι η Ford μου εμπιστεύτηκε να κάνω τον γύρο του κόσμου με το ηλεκτρικό Explorer, το οποίο ήταν σαν το σπίτι μου τους τελευταίους έξι μήνες. Είχα στόχο να ξεπεράσω τα όρια για το τι είναι εφικτό να κάνει κανείς με ένα EV και είμαι περήφανη που το έχω κάνει!».

Εξοπλισμένο για κάθε είδους απόδραση

Το νέο Explorer είναι το πρώτο επιβατικό EV της Ford που εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στην Ευρώπη, συνδυάζοντας στοιχεία όπως η γερμανική μηχανολογία, το αμερικανικό στυλ και οι κορυφαίες στάνταρ προδιαγραφές που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης με μπαταρία για μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση - και αυτονομία έως και 602 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.

Το Ford Explorer διατίθεται με μία επιλογή συστημάτων μετάδοσης κίνησης με έναν κινητήρα εγκατεστημένο στους πίσω τροχούς (RWD) ή εναλλακτικά με δύο κινητήρες και κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD). Και οι δύο διατάξεις χρησιμοποιούν μια μπαταρία ιόντων λιθίου νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC) εκτεταμένης χωρητικότητας (extended range) που επιλέχθηκε για την ενεργειακή της πυκνότητα, την ισχύ και την απόδοση της σε ευρωπαϊκά κλίματα - από τη Σκανδιναβία έως και τη Μεσόγειο.

Μια έκδοση με έναν κινητήρα και κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) σε συνδυασμό με μπαταρία NMC τυπικής χωρητικότητας (standard range) θα είναι επίσης διαθέσιμη σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η φόρτιση 10-80% διαρκεί περίπου 26 λεπτά με χρήση ταχείας φόρτισης DC έως 185 kW για την έκδοση AWD. Οι οδηγοί του Explorer θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση και να πληρώνουν τη φόρτιση σε περισσότερα από 600.000 σημεία φόρτισης στο δίκτυο BlueOval Charge Network χρησιμοποιώντας την εφαρμογή FordPass ή την καινοτόμο τεχνολογία Plug&Charge. Σε αυτά περιλαμβάνονται σταθμοί φόρτισης υψηλής ισχύος από την IONITY - μια κοινοπραξία στην οποία η Ford αποτελεί ιδρυτικό μέλος - και την Allego, με την οποία η Ford ανακοίνωσε ότι ξεκινά συνεργασία για την εισαγωγή υπερταχείας φόρτισης στα σημεία των επίσημων εμπόρων της μάρκας.

Δεν είναι μόνο η φόρτιση που είναι γρήγορη και απλή. Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer μπορεί να επιταχύνει ταχύτερα από ένα Focus ST, καθώς η ισχύς των 340 PS εξασφαλίζει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,3 δευτερόλεπτα στην έκδοση AWD και ικανότητα ρυμούλκησης έως και 1.200 kg. Και όλα αυτά με την απρόσκοπτη χρήση ενός εντελώς αθόρυβου, αμιγώς ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Η όλη εμπειρία γίνεται ακόμα πιο απολαυστική χάρη στις κορυφαίες στάνταρ προδιαγραφές του νέου Ford Explorer. Εκτός από τα περίπου 470 λίτρα συνολικού αποθηκευτικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του MegaConsole των 17 λίτρων και του My Private Locker που βρίσκονται στην καμπίνα, όλες οι εκδόσεις του νέου Explorer διαθέτουν συνδεδεμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move με ρυθμιζόμενη κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, η οποία μπορεί να μετακινηθεί σε γωνία 30 μοιρών.

Στον βασικό εξοπλισμό του νέου EV της Ford περιλαμβάνονται επίσης θερμαινόμενο τιμόνι και εμπρός καθίσματα, κάθισμα οδηγού με λειτουργία μασάζ και ασύρματη φόρτιση κινητού. Το πρωτοποριακό εσωτερικό του νέου Explorer περιλαμβάνει σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και μια κομψή soundbar ώστε οι επιβάτες να απολαμβάνουν τον ήχο που παίζουν συσκευές που είναι συνδεδεμένες ασύρματα μέσω Android Auto και Apple CarPlay.

Η έκδοση Premium εξοπλίζεται με ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία και ατμοσφαιρικό εσωτερικό κρυφό φωτισμό που δημιουργεί μια ευχάριστη διάθεση ακόμη και σε απαιτητικά ταξίδια όπως αυτό της Lexie. Επίσης, αντί για τα χαρακτηριστικά φώτα LED με Auto High Beam της έκδοσης Style, η έκδοση Premium διαθέτει φωτιστικά σώματα Dynamic Matrix LED με Glare-Free Highbeam.

Διαθέτοντας ένα πλήρες και πολυτελές επίπεδο εξοπλισμού που εξασφαλίζει υψηλή αξία για κάθε πελάτη, η διαδικασία αγοράς του νέου Explorer γίνεται εύκολη μέσα από προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού που περιορίζονται στην πανοραμική οροφή - η οποία διαθέτει μια γυάλινη επιφάνεια άνω του 1 τ.μ. - και στο Driver Assist Pack. Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του πακέτου αυτού είναι η πίσω πόρτα με hands-free λειτουργία - για εύκολη πρόσβαση στο χώρο αποσκευών (χωρητικότητας έως και 450 λίτρων) όταν οι επιβάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους - το head-up display, η κάμερα 360 μοιρών και η νέα τεχνολογία Assisted Lane Change.

Αυτά τα χαρακτηριστικά έρχονται να προστεθούν σε περισσότερες από 15 στάνταρ τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Οι κυριότερες από αυτές είναι το Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop and Go και το Clear Exit Warning που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην αποφυγή των «περιστατικών από άνοιγμα πόρτας», τα οποία μπορεί να συμβούν όταν οι οδηγοί ανοίγουν τις πόρτες των οχημάτων τους χωρίς να αντιληφθούν ότι πλησιάζουν ποδήλατα, σκούτερ ή μοτοσικλέτες.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Explorer - το πρώτο όχημα που θα συναρμολογείται στην Κολωνία, στο Ford Cologne EV Centre, μετά από επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων - θα διατίθεται από €43.700 με την μπαταρία τυπικής χωρητικότητας Standard Range (€35.700 με την κρατική επιδότηση - διαθέσιμο για παραγγελία αργότερα μέσα στη χρονιά) και από €48.700 με την μπαταρία εκτεταμένης χωρητικότητας Extended Range (€40.700 με την κρατική επιδότηση - άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία

Μάθετε περισσότερα για τις άμεσα διαθέσιμες εκδόσεις και διαμορφώστετο νέο Ford Explorer εδώ.



