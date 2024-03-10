Νέο Ford Explorer: Μας ρωτήσατε, σας απαντάμε!

Το νέο Explorer είναι το πρώτο μιας σειράς καινοτόμων ηλεκτρικών οχημάτων από τη Ford που έρχεται να διαμορφώσει τα πρότυπα στην κατηγορία του αλλά και να χαράξει το δρόμο για τον επαναπροσδιορισμό της μάρκας στην Ευρώπη με σημείο αναφοράς ένα μεσαίου μεγέθους crossover με αμερικανικές ρίζες, το οποίο κατασκευάζεται στη γηραιά ήπειρο και ξεχωρίζει μεταξύ πολλών άλλων για τις κορυφαίες τεχνολογίες ασφάλειας, υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας, τα προηγμένα συστήματα μετάδοσης κίνησης, αλλά και τη φόρτιση επόμενης γενιάς.

Με λίγες μέρες να απομένουν πλέον πριν το επίσημο άνοιγμα των παραγγελιών στην Ευρώπη, οι άνθρωποι που σχεδίασαν και εξέλιξαν το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό crossover της Ford παίρνουν θέση μπροστά από τις κάμερες και απαντούν στις ερωτήσεις των υποψήφιων πελατών αποκαλύπτοντας πολλά από τα μυστικά του καινοτόμου EV σε ένα ενδιαφέρον βίντεο διάρκειας 10 λεπτών.

Spoiler Alert: Αυτά είναι τα κυριότερα highlights του νέου Ford Explorer που αποκαλύπτονται στο βίντεο με τίτλο «Μας ρωτήσατε, σας απαντάμε»:

• Πόσο είναι το μήκος του αμαξώματος; Το μήκος του Explorer είναι ειδικά επιλεγμένο για την Ευρώπη και είναι 4,46 μ.

• Πόσο μεγάλο είναι το πορτ μπαγκάζ; Ο όγκος του φτάνει τα 450 λίτρα. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ξεπερνά τα 1.400 λίτρα

• Θα μπορεί να φιλοξενήσει ένα καροτσάκι, ένα κλουβί μεταφοράς σκύλου ή μια τσάντα του γκολφ με τα μπαστούνια; Ναι

• Η πανοραμική οροφή ανοίγει; Υπάρχει η επιλογή ηλιοροφής; Όχι, δεν υπάρχει ανοιγόμενη ηλιοροφή, μόνο σταθερή πανοραμική οροφή

• Ποια είναι τα διαθέσιμα χρώματα αμαξώματος; Το νέο Explorer είναι διαθέσιμο σε 6 χρώματα. Ανάμεσά τους το Magnetic, το λευκό, το Lucid Red, το πραγματικά κλασικό κόκκινο χρώμα της Ford, το Arctic Blue και το εντυπωσιακό Blue my mind

• Ποια είναι η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος; Η απόσταση από το έδαφος είναι 195 χιλιοστά.

• Και ποιες οι γωνίες προσέγγισης και διαφυγής; Η γωνία προσέγγισης είναι 17,5 μοίρες και γωνία διαφυγής κοντά στις 25 μοίρες

• Θα υπάρχουν επιλογές ζαντών 17 και 18 ιντσών; Όχι. Από την αρχή, προσφέρονται ζάντες με διάμετρο 19 ίντσες. Η έκδοση Premium διατίθεται με τροχούς 20 ιντσών. Προαιρετικά για την έκδοση αυτή προσφέρονται τροχοί 21 ιντσών

• Θα υπάρχει αντλία θερμότητας; Ναι, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας

• Θα διατίθενται θερμαινόμενο τιμόνι και καθίσματα; Ναι, όπως και λειτουργία μασάζ στα καθίσματα

• Τι περιλαμβάνεται στο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού; Μερικά μόνο από τα στοιχεία του πακέτου είναι το Lane Centering, το οποίο κρατά το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας, αλλά και το Exit Warning, που ανιχνεύει ένα όχημα που πλησιάζει, όπως ένας ποδηλάτης και παρέχει μια προειδοποίηση τόσο στους επιβάτες του αυτοκινήτου όσο και ένα οπτικό σήμα στον καθρέπτη

• Τι είδους υποβοήθηση στάθμευσης θα διατίθεται; Μέσω των καμερών ο οδηγός μπορεί να δει το εμπρός και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου καθώς και μια πανοραμική προβολή 360 μοιρών

• Τι είναι το SYNC Move; Είναι το λειτουργικό σύστημα του συστήματος infotainment που συνεργάζεται με μια κινητή οθόνη αφής που μοιάζει με εκείνη ενός smartphone και είναι συμβατή με Android Auto και Apple CarPlay

• Υπάρχουν φυσικοί διακόπτες στο εσωτερικό; Ναι. Για παράδειγμα, ο έλεγχος της έντασης του ήχου και τα αλάρμ ρυθμίζονται με φυσικούς διακόπτες.

• Διατίθεται κοτσαδόρος; Ναι (ηλεκτρικά αναδιπλούμενος).

• Μπορεί κανείς να τοποθετήσει σκηνή στην οροφή του οχήματος; Ναι, μπορεί

• Ποια είναι η ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα; Στην τετρακίνητη έκδοση φτάνει τα 1.200 κιλά και σε αυτή με κίνηση στους πίσω τροχούς τα 1.000 κιλά

• Ποια είναι η τιμή του κύκλου στροφής του οχήματος; Ο κύκλος στροφής είναι εντυπωσιακά μικρός. Μόλις 10,3 μέτρα για τα μοντέλα με κίνηση στους πίσω τροχούς

• Πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχύνει η τετρακίνητη έκδοση από τα 0 στα 100 km/h; Σε λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα (5,5 sec)

• Πόση είναι η μέγιστη ροπή; Η μέγιστη ροπή που έχει στη διάθεσή του ο οδηγός είναι 545 Nm

• Θα υπάρχει Head-up Display; Ναι

• Σε τι διαφέρουν τα καθίσματα του Explorer από εκείνα της Mustang Mach-E; Είναι εντελώς νέα, με τα εμπρός να διαθέτουν ενσωματωμένο προσκέφαλο και τρισδιάστατο σχήμα.

