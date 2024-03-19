Αυξημένη ευελιξία για το Ford Tourneo Connect με το νέο Plug-In Hybrid σύστημα μετάδοσης κίνησης

Το Tourneo Connect Plug-In Hybrid (PHEV) ανεβάζει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του μοντέλου στο επόμενο επίπεδο επιτρέποντας στους πελάτες να εξηλεκτρίσουν την οδηγική τους εμπειρία, διανύοντας βάσει στόχου έως και 110 km αμιγώς με ηλεκτρική ενέργεια και μηδενικές εκπομπές ρύπων – ειδικά στις όλο και περισσότερες ζώνες χαμηλών εκπομπών σε πολλές πόλεις της Ευρώπης.

Το νέο αυτό μοντέλο ολοκληρώνει επίσης τον εξηλεκτρισμό της νέας, συναρπαστικής οικογένειας επιβατικών οχημάτων Tourneo επόμενης γενιάς της Ford στην Ευρώπη, η οποία θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα το συμπαγές 5-θέσιο E-Tourneo Courier, το 8-θέσιο E Tourneo Custom, καθώς και το 9-θέσιο Tourneo Custom Plug-In Hybrid.

«Το Ford Tourneo Connect φημίζεται για τις ικανότητες και την ευελιξία του και η νέα έκδοση PHEV ενισχύει και τις δύο αυτές πτυχές του. Είτε χρησιμοποιείται σε διαδρομές προς και από το σχολείο και σε ταξίδια γεμάτα δράση, είτε ακόμη και ως όχημα εργασίας, η μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία του νέου Tourneo Connect PHEV σημαίνει ότι μπορεί να εξηλεκτρίσει πολλές από τις μετακινήσεις των πολυάσχολων πελατών μας» δήλωσε ο Rich Hughes, Tourneo brand manager, Ford, Europe.

Η έναρξη των παραγγελιών για το νέο Tourneo Connect PHEV ανοίγουν το καλοκαίρι του 2024, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Προηγμένη τεχνολογία PHEV

Το καινοτόμο νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης του Tourneo Connect PHEV αποδίδει συνδυαστικά 150 PS και ροπή 350 Nm ενσωματώνοντας έναν βενζινοκινητήρα 1.5L EcoBoost, μια μπαταρία υψηλής τάσης, έναν ηλεκτροκινητήρα και ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης σε δημόσιους φορτιστές συνεχούς ρεύματος (DC) με ισχύ έως και 50 kW, ενώ η επαναφόρτισή της με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) στο σπίτι είναι εφικτή με ισχύ έως και 11 kW.

Τα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης του Tourneo Connect PHEV βοηθούν τους οδηγούς να βελτιστοποιούν τον τρόπο χρήσης της ισχύος της μπαταρίας:

• EV Now: για οδήγηση με χρήση μόνο του ηλεκτροκινητήρα

• EV Auto: για ισορροπημένη χρήση του ηλεκτροκινητήρα και του βενζινοκινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης

• EV Later: για οδήγηση μόνο με τον βενζινοκινητήρα, ώστε να εξοικονομείται όλη η ενέργεια της μπαταρίας για μετέπειτα χρήση

• EV Reserve: για εξοικονόμηση ενός επιπέδου ενέργειας της μπαταρίας που καθορίζεται από τον οδηγό για μετέπειτα χρήση

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο 5-θέσιο Tourneo Connect PHEV και το 7-θέσιο Grand Tourneo Connect PHEV, το οποίο διαθέτει μεγαλύτερο μήκος αμαξώματος και στάνταρ μια τρίτη σειρά καθισμάτων με δύο θέσεις. Η ευρύχωρη και ευέλικτη καμπίνα του μοντέλου παραμένει ανεπηρέαστη από το νέο plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Με την αφαίρεση των δύο πίσω σειρών καθισμάτων, οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους έναν χώρο φόρτωσης έως και 3,1 m3 στο Grand Tourneo Connect PHEV και έως 2,6 m3 στο Tourneo Connect PHEV.

Η έξυπνη τεχνολογία του Tourneo Connect PHEV εκτείνεται πέρα από το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Η ευρύχωρη καμπίνα διαθέτει ένα ψηφιακό cockpit με δύο οθόνες 10 ιντσών και συνδεσιμότητα μέσω του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC, το οποίο είναι συμβατό με ασύρματο Android Auto και Apple Carplay. Το νέο ηλεκτροκίνητο μοντέλο διαθέτει τα ίδια προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού με τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα Tourneo Connect, τα οποία έχουν ήδη αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό ασφαλείας Euro NCAP. Η σουίτα τεχνολογιών περιλαμβάνει Pro Trailer Backup Assist, Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go, Lane-Keeping System και Exit Warning.

Οι πελάτες μπορούν να αξιοποιήσουν γρήγορα και με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του οχήματός τους χρησιμοποιώντας τη διαισθητική εφαρμογή FordPass, η οποία μπορεί να δείξει την υπολειπόμενη ηλεκτρική αυτονομία, τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας και το χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της φόρτισής της. Για μεγαλύτερη ευκολία, η εφαρμογή είναι σε θέση να ενεργοποιήσει επίσης ειδοποιήσεις για τη συντήρηση του οχήματος και κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών εξ αποστάσεων. Επίσης, μπορεί να εμφανίζει την τελευταία γνωστή ώρα και θέση στάθμευσης για να αποφεύγονται τυχόν πρόστιμα.

Η Ford προσφέρει το νέο Tourneo Connect PHEV στις τρεις ήδη γνωστές εκδόσεις:

• Trend: ο υψηλών προδιαγραφών στάνταρ εξοπλισμός της περιλαμβάνει ψηφιακό κόκπιτ και ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών

• Titanium: προστίθενται λεπτομέρειες χρωμίου, ράγες οροφής, φιμέ τζάμια και περισσότερα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

• Active: με σκληροτράχηλο στυλ SUV, πανοραμική οροφή και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών με κατεργασμένη όψη



