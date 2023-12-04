Συνεχίζει να ξεχωρίζει το Opel Corsa

Το best seller της Opel βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας, από την αρχή του 2023. Συγκεκριμένα, το Opel Corsa έχει σημειώσει 5.812 ταξινομήσεις, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 4,6%. Εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, αφού η αύξηση των πωλήσεων ξεπερνά το 107%.

Επιπλέον, το δημοφιλές supermini της Opel έχει αναδειχθεί ως το αγαπημένο μοντέλο των εταιρειών, διπλασιάζοντας τις ταξινομήσεις του και κατακτώντας μερίδιο αγοράς 7%. Η εμπορική πορεία του Corsa στις εταιρικές πωλήσεις μόνο ως τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η αξιοπιστία, οι υψηλές υπολειμματικές αξίες, οι προηγμένοι και πολυβραβευμένοι κινητήρες, τα ανταγωνιστικά μισθώματα, καθώς και η μοναδική εξυπηρέτηση Aftersales πανελλαδικά, αποτελούν τους παράγοντες της επιτυχίας του Corsa.

Η εμπορική σκυτάλη περνάει πλέον στο νέο Corsa, το οποίο γοητεύει με τη νέα του σχεδίαση και το πλήρως ανασχεδιασμένο, ψηφιακό cockpit. Το Corsa εισάγει πρωτοποριακές καινοτομίες στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, αφού εφοδιάζεται με πλήθος τεχνολογιών και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως το σύστημα πλευρικής προστασίας, η νέα πανοραμική κάμερα οπισθοπορείας υψηλής ανάλυσης και η προσαρμοζόμενη αντιθαμβωτική τεχνολογία φωτισμού Intelli-LuxLED®matrix.

Το νέο Corsa βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις της Opel σε όλη την Ελλάδα, όπου οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να το γνωρίσουν από κοντά και να το οδηγήσουν. Οι τιμές του νέου Corsa ξεκινούν από €17.900 για την έκδοση Edition 1,2lt 75hp με μηχανικό κιβώτιο.



Πηγή: skai.gr

