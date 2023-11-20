Πανευρωπαϊκή παρουσίαση του νέου υβριδικού δεύτερης γενιάς Toyota C-HR στην Ίμπιζα

Στην κοσμοπολίτικη Ίμπιζα βρεθήκαμε για την πανευρωπαϊκή παρουσίαση του νέου υβριδικού δεύτερης γενιάς Toyota C-HR. Το νέο SUV C-HR της Toyota έχει στόχο να συνεχίσει και να ξεπεράσει τις πωλήσεις της πρώτης γενιάς που στη διάρκεια των 6 χρόνων έφτασαν τις 840.000 στην Ευρώπη.

Η επιθετική σχεδιαστική γραμμή σε φέρνει πιο κοντά και αν προσθέσουμε την καθολική αναβάθμιση τόσο στο εσωτερικό όσο και τεχνολογικά που έχει ανέβει σε υψηλά επίπεδα. Η δεύτερη γενιά του Toyota C-HR αναμένεται να συνεχίσει τον δρόμο της επιτυχίας.

Το νέο Toyota C-HR διατίθεται σε τέσσερις υβριδικές εκδόσεις:1.8 Hybrid 140, 2.0 Hybrid 200 με το σύστημα τετρακίνησης, 2.0 Hybrid 200 και μία plug-in Hybrid 220 που θα λανσαριστεί τον Ιανουάριο 2024. Στην Ίμπιζα οδηγήσαμε τις δύο πρώτες εκδόσεις.

Οδηγικά, για δύο μέρες, στους δρόμους της πόλης, αλλά και σε άλλες διαδρομές μάς άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο C-HR «προστατεύει» και τον πλανήτη, αφήνοντας το πιο μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όσο για την τιμή, ξεκινάει από 29.300 ευρώ.



