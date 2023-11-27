50 θέσεις φόρτισης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανακοινώθηκε η συνεργασία μεταξύ ΚΠΙΣΝ, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (ΦΑΕΕΕ) και Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ - επίσημου εισαγωγέα Jaguar, Range Rover, Defender και Discovery - για τη δημιουργία του μεγαλύτερου σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα με 50 θέσεις για ταυτόχρονη φόρτιση.

Από αριστερά_Γιάννης Μητρόπουλος_Δημήτρης Πρωτοψάλτου_Μιχάλης Οικονομάκης_ Photo credit Γιώργος Καραγιωργάκης

Η πρώτη φάση του έργου ξεκινά με τη λειτουργία 24 θέσεων στο ισόγειο του χώρου στάθμευσης του ΚΠΙΣΝ – συμπεριλαμβανομένων δύο θέσεων στη ζώνη ΑμεΑ-, ενώ εντός του 2024 το έργο θα ολοκληρωθεί με συνολικά 50 σημεία φόρτισης, όλα με ισχύ έως 22kW (AC).

ΚΠΙΣΝ_Σταθμός Ηλεκτροφόρτισης_Photo credit Γιώργος Καραγιωργάκης

Σε μια κοινή προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση του κοινού προς την πράσινη μετάβαση, η νέα αυτή υπηρεσία λειτουργεί σε 24ωρη βάση και παρέχεται δωρεάν στους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ για έναν χρόνο. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα να δοκιμάζουν τις δυνατότητες που παρέχουν τα plug-in υβριδικά οχήματα της Range Rover.

ΚΠΙΣΝ_Σταθμός Ηλεκτροφόρτισης_Photo credit Γιώργος Καραγιωργάκης

Πηγή: skai.gr

