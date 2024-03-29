Νέο Ford Explorer: Διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα και ανακοίνωση τιμών για όλες τις εκδόσεις

Το ολοκαίνουργιο, μεσαίου μεγέθους Ford Explorer είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover που προορίζεται για ένα δραστήριο τρόπο ζωής και έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη με γνώμονα τις ανάγκες των καταναλωτών της γηραιάς ηπείρου, όπου και παράγεται στο προηγμένο Ford Cologne Electrification Center στη Γερμανία.

Το νέο EV έρχεται να εγκαινιάσει μια νέα εποχή για την εταιρεία και ταυτόχρονα να ανατρέψει τα δεδομένα στον αναπτυσσόμενο σήμερα κλάδο της ηλεκτρικής κινητικότητας, προσφέροντας ένα εξαιρετικά προηγμένο πακέτο που ξεχωρίζει μεταξύ άλλων για τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα νέας γενιάς και τις απαράμιλλες επιδόσεις του.

Ταυτόχρονα, εκτός από την φουτουριστική εξωτερική σχεδίαση, το νέο Ford Explorer διακρίνεται για τα κορυφαία επίπεδα πρακτικότητας, την πολυτέλεια, τον πλούσιο εξοπλισμό, τις κορυφαίες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού αλλά και τις προηγμένες δυνατότητες που εξασφαλίζει στους πελάτες στους τομείς της φόρτισης και της αυτονομίας.

Τώρα, το νέο Ford Explorer είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα σε εκδόσεις με μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD), είτε με τετρακίνηση (AWD), μέσω της χρήσης εξαιρετικά αποδοτικών ηλεκτροκινητήρων σταθερού μαγνήτη. Αργότερα μέσα στη χρονιά, η γκάμα θα εμπλουτιστεί με εκδόσεις με μπαταρία τυπικής χωρητικότητας (Standard Range).

Η πισωκίνητη έκδοση RWD του νέου Ford Explorer αποδίδει μέγιστη ισχύ 286PS και άμεσα διαθέσιμη ροπή 545 Nm, ενώ στην τετρακίνητη AWD οι αντίστοιχες τιμές απόδοσης είναι 340PS και 684 Nm. Κορυφαίες είναι και οι επιδόσεις, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180 χλμ./ώρα και την επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,4 δλ. για το Explorer RWD και 5,3 δλ. για το Explorer AWD.

Με κορυφαία φόρτιση επόμενης γενιάς και αυτονομία έως 602 km

Το νέο Ford Explorer εξοπλίζεται με ένα προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα που υποστηρίζει κάθε είδους φόρτιση τόσο σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), όσο και σε συνεχές (DC). Σε ταχυφορτιστή DC υψηλής ισχύος, η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί από 10% σε 80% σε μόλις 26 λεπτά για τις εκδόσεις AWD, ενώ με μια πλήρη φόρτισή της το νέο Ford Explorer RWD είναι σε θέση να επιτύχει αυτονομία έως και 602 km.

Πληροφορίες για τη φόρτιση και την αυτονομία του νέου Ford Explorer διατίθενται με χρήση της προηγμένης εφαρμογής FordPass, μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν τη φόρτιση τις ώρες που επιθυμούν ώστε να εκμεταλλεύονται ευνοϊκά τιμολόγια (για παράδειγμα τις νυχτερινές ώρες) φροντίζοντας παράλληλα η φόρτιση να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προσεχών ταξιδιών τους.

Επίσης, με την εφαρμογή FordPass, οι οδηγοί μπορούν να ορίζουν τις ώρες που θα αναχωρήσουν, ενεργοποιώντας τη λειτουργία προετοιμασίας (pre-conditioning) για την επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας στην καμπίνα την ώρα που το όχημα φορτίζεται, αποθηκεύοντας περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στην μπαταρία.

Επίσης, το διασυνδεδεμένο σύστημα πλοήγησης του νέου Ford Explorer, σε συνδυασμό με τον ευφυή υπολογιστή ταξιδιού (EV Trip Planner), μπορεί να εντοπίζει τα σημεία που βρίσκονται οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παροτρύνοντας τους οδηγούς να φορτίσουν στα πιο βολικά για αυτούς σημεία, ώστε να μην ανησυχούν για το υπόλοιπο της αυτονομίας.



Το νέο Ford Explorer διαθέσιμο στις πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις Style και Premium

Διαθέσιμο άμεσα για παραγγελία σε δύο εκδόσεις υψηλών προδιαγραφών σε σχέση με το επίπεδο εξοπλισμού, τις Explorer Style και Explorer Premium, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Ford προσφέρει σε επίπεδο σχεδίασης, άνεσης, ασφάλειας, υποβοήθησης οδήγησης και συνδεσιμότητας όλα όσα χρειάζονται σήμερα οι οδηγοί. Πιο αναλυτικά, κάθε μια από τις δύο εκδόσεις είναι εξοπλισμένη με τα παρακάτω στοιχεία:

Βασικά χαρακτηριστικά Explorer Style:

• Ζάντες ελαφρού κράματος 19" με θερινά ελαστικά

• Ελαστικά εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης κύλισης (A++)

• Προβολείς πλήρως LED με αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (Auto High Beam)

• Αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων

• Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι με μνήμη, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους με λαμπτήρα που προβάλει το λογότυπο Explorer στο έδαφος

• Καθρέπτες βαμμένοι με μαύρο γυαλιστερό χρώμα

• Κρυφός φωτισμός στις χειρολαβές των θυρών

• Παξιμάδια τροχών που ασφαλίζουν

• Πλήρως πίσω φώτα LED 3D σχεδίασης με σκούρα κρύσταλλα

• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα

• Πίσω αεροτομή

• Εμπρός & πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

• Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης (ηλεκτροχρωματικός)

• Επένδυση οροφής υψηλής ποιότητας, ανοιχτόχρωμης απόχρωσης

• Θερμαινόμενο τιμόνι από τεχνητό δέρμα Sensico®

• Ταπέτα δαπέδου από βελούδο εμπρός & πίσω

• Ασύρματη φόρτιση φορητών συσκευών

• Κεντρική κονσόλα με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 17L (MegaConsole) με ποτηροθήκες και αεραγωγούς για την 2η σειρά καθισμάτων

• 2 πρίζες USB (type C) στην εμπρός σειρά καθισμάτων

• 2 πρίζες USB (type C) στην πίσω σειρά καθισμάτων

• Σκιάδιο οδηγού & συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρεφτάκι

• Δύο πλαφονιέρες φωτισμού στη πίσω σειρά καθισμάτων

• Αναδιπλούμενο δάπεδο χώρου αποσκευών

• Ημιδερμάτινα Sensico® σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα στα εμπρός καθίσματα

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενo κάθισμα οδηγού, 12-θέσεων

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης του οδηγού με λειτουργία μασάζ

• Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού & συνοδηγού

• Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο, 6-κατευθύνσεων

• Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκες

• Πίσω κάθισμα διαιρούμενο και αναδιπλούμενο( 60/40) με θυρίδα σκι

Ασφάλεια & Τεχνολογία

• Προειδοποίηση & Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

• Προηγμένο αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με αυτόματη ακινητοποίηση & επανεκκίνηση του οχήματος - Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC)

• Intelligent Speed Assistance (ISA) - Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας (ISA)

• Αναγνώριση οδικών πινακίδων (όρια ταχύτητας)

• Ειδοποίηση παραβίασης του απαγορευτικού σήματος

• Συνδεδεμένη πλοήγηση

• Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με αυτόματη ενεργοποίηση των φρένων (αναγνώριση οχημάτων, πεζών και δικυκλιστών)

• Αυτόματο φρενάρισμα μετά από πρόσκρουση

• Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής σύγκρουσης

• Κάμερα οπισθοπορείας

• Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός & πίσω

• Επιτήρηση τυφλών σημείων (BLIS)

• Λειτουργία προειδοποίησης και αυτόματου φρεναρίσματος διερχόμενου οχήματος κατά την όπισθεν (Cross Traffic Alert) και προειδοποίηση διερχόμενου οχήματος κατά την έξοδο από το όχημα (Exit Warning)

• Ηλεκτρονικό χειρόφρενο με λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης

• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού

• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry) με κουμπί εκκίνησης κινητήρα (Ford Power Button)

• Υαλοκαθαριστήρες αυτόματοι με αισθητήρα βροχής

• Προστατευτική ποδιά κάτω από το αμάξωμα

• Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικών

• Εμπρός δισκόφρενα 18" / Πίσω ταμπούρα

• Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 5.3 ιντσών

• Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος κεντρική οθόνη αφής 14.6 ιντσών Ford SYNC Move με κρυφό χώρο αποθήκευσης ‘My Private Locker’

• Ραδιόφωνο FM με ψηφιακό δέκτη (DAB)

• Ηχοσύστημα 7 ηχείων (απόδοσης 100W)

• Λειτουργικό σύστημα με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων (Over-the-Air) και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay / Android Auto

• Λειτουργία φωνητικών εντολών

• Ενσωματωμένο Modem (Ford Pass Connect)

• Υποδοχή ISOFIX για 2 παιδικά καθίσματα

• Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

• Συναγερμός

• Ηλεκτρικές κλειδαριές

• 2o κλειδί

• Καλώδιο AC φόρτισης Mode 3 (Type 2), 16A

• Εξωτερικό ακουστικό σύστημα προειδοποίησης για τους πεζούς (AVAS)

• Επιλέξιμα προφίλ οδήγησης

• Λειτουργία προθέρμανσης (μπαταρίας & καμπίνας)

Βασικά χαρακτηριστικά Explorer Premium (επιπλέον του Explorer Style):

• Ζάντες αλουμινίου 20"

• Πλήρως δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Sensico

• Ηλεκτρική πίσω πόρτα αποσκευών

• Προβολείς Matrix LED με αντιθαμβωτική λειτουργία (Glare Free)

• B&O ηχοσύστημα με 10 ηχεία (απόδοσης 480W)

• Μαρσπιέ αλουμινίου

• Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός

o 10-χρωμάτων

o Ρυθμιζόμενος σε ένταση

o 7 σημεία (εμπρός θύρες, κονσόλα, ηχόμπαρα)



Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Ford Explorer θα βρείτε εδώ



Διαμορφώστε το δικό σας Ford Explorer εδώ



* Διαθέσιμη αργότερα μέσα στη χρονιά





Πηγή: skai.gr

