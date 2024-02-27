Το νέο Renault Scenic «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της χρονιάς 2024»

Το Scenic E-Tech electric κατέκτησε τον τίτλο του Car of the Year 2024. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης στην Ελβετία, τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου.

Μετά τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας τον περασμένο Νοέμβριο, το Scenic επιλέχθηκε ως ένας από τους επτά φιναλίστ, μεταξύ των: BMW σειρά 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Toyota C-HR και Volvo EX30.

Ο νικητής επιλέχθηκε από μια κριτική επιτροπή 58 δημοσιογράφων αυτοκινήτων από 22 χώρες. Το Scenic κατέκτησε την πρώτη θέση με 329 βαθμούς. Έγινε έτσι το έβδομο μοντέλο της Renault που τιμήθηκε με τον τίτλο «Car of the Year», μετά τα Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) και Clio (2006).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.