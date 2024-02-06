Αποκτήστε το Ford Puma από μόλις 4.799€ με πρόγραμμα χρηματοδότησης Ford Finance

Το δημοφιλές Puma, το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη στην πολυσχιδή γκάμα επιβατικών οχημάτων της Ford, συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών στη χώρα μας, ενώ σήμερα, χάρη στους προνομιακούς όρους του προγράμματος χρηματοδότησης που προσφέρει η Ford, η απόκτησή του καθίσταται πιο εύκολη και συμφέρουσα όσο ποτέ άλλοτε.

Συγκεκριμένα, όλοι οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την έκδοση του Ford Puma που ταιριάζει στις δικές τους ανάγκες και να την αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα, με χαμηλή προκαταβολή που ξεκινά από μόλις 4.799€, σε συνδυασμό με σταθερό προνομιακό ονομαστικό επιτόκιο 2,99% (πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975). Και όλα αυτά με ευέλικτη περίοδο αποπληρωμής της υπόλοιπης αξίας του αυτοκινήτου με διάρκεια από 12 έως και 60 μήνες.

Επιπλέον, οι πελάτες που θα παραγγείλουν τώρα οποιαδήποτε έκδοση του μοντέλου θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν επιπλέον οφέλη, όπως 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect που ενισχύει το αίσθημα αυτοπεποίθησης και αυξάνει την μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου, καθώς και χρηματικό όφελος ύψους 1.000€.

Ενδεικτικά, για την πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Titanium του Ford Puma που τροφοδοτείται από τον καταξιωμένο κινητήρα βενζίνης 1.0L EcoBoost Hybrid 125PS και μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου του οφέλους των 1.000€ και με προκαταβολή 4.799€, η μηνιαία δόση για περίοδο αποπληρωμής 60 μηνών διαμορφώνεται στα 349,98€ (ΣΕΠΠΕ 4,3%).

Το Ford Puma με κορυφαία συνδεσιμότητα, εξοπλισμό, τεχνολογίες και κινητήρες

Αποκτώντας τώρα το δημοφιλές Ford Puma, με τους ιδιαίτερα προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, οι πελάτες απολαμβάνουν πολλά ακόμα πλεονεκτήματα, άμεσα συνδεδεμένα τόσο με τον πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό των διαθέσιμων εκδόσεων Titanium, ST-Line και ST-Line X, όσο και με το κορυφαίο τεχνολογικό υπόβαθρο του πολυτάλαντου crossover. Εδώ, εκτός από την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας, ξεχωρίζει ο κορυφαίος σε απόδοση και οικονομία καυσίμου κινητήρας 1.0L EcoBoost Hybrid της Ford, ο οποίος ενσωματώνει στάνταρ ήπια υβριδικό σύστημα 48V και είναι διαθέσιμος σε τρεις εκδόσεις με απόδοση 125PS ή 155PS.

Για όσους τώρα αναζητούν ακόμα περισσότερη άνεση και ευκολία στην καθημερινότητα, αλλά και ταχύτερες αλλαγές ταχυτήτων στη σπορ οδήγηση χωρίς απώλεια ροπής, εκτός από το εύχρηστο μηχανικό κιβώτιο με τις 6 σχέσεις μετάδοσης, το Ford Puma είναι διαθέσιμο και με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Powershift με 7 σχέσεις.

Για όσους πάλι αναζητούν απαράμιλλα σπορ χαρακτηριστικά στο δρόμο και απόλυτες επιδόσεις με την υπογραφή της Ford Performance, το κορυφαίο crossover της Ford είναι διαθέσιμο στην έκδοση ST, η οποία φιλοξενεί, είτε τον πανίσχυρο 1.0L EcoBoost Hybrid της Ford με απόδοση 170PS, είτε τον κινητήρα 1.5L EcoBoost με την κορυφαία απόδοση 200PS.

