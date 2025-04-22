Πόσο ασφαλής είναι η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal;

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε πολύ πρόσφατα η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, μετά την αποκάλυψη ότι χρησιμοποιήθηκε για τη συζήτηση πολεμικών σχεδίων μεταξύ αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Περί τα τέλη Μαρτίου, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε σε μυστική ομαδική συνομιλία σχετικά με τις αεροπορικές επιδρομές κατά της ομάδας Χούθι στην Υεμένη, στην οποία προστέθηκε εκ παραδρομής ο αρχισυντάκτης του Atlantic, Jeffrey Goldberg.

Τον Απρίλιο, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με την ίδια στρατιωτική δράση και σε δεύτερη ιδιωτική ομάδα που διατηρούσε στο Signal, στην οποία ήταν μέλη η σύζυγός του, ο αδελφός του και ο δικηγόρος του.

Ο δημιουργός του Signal Matthew Rosenfeld - ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο Moxie Marlinspike - δήλωσε πρόσφατα, αστειευόμενος, πως μεταξύ των "σημαντικών λόγων" για να γίνει κάποιος μέλος της πλατφόρμας, περιλαμβάνεται πλέον και “η ευκαιρία να σας προσθέσει τυχαία ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε μια ομαδική συνομιλία για τον συντονισμό ευαίσθητων στρατιωτικών επιχειρήσεων".

Ωστόσο, δεν συντάσσονται όλοι με την αστεία πλευρά του θέματος. Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Chuck Schumer, έχει κάνει λόγο για "μία από τις πιο εντυπωσιακές" διαρροές στρατιωτικών πληροφοριών στην ιστορία, ζητώντας την ίδια στιγμή έρευνα για το θέμα.

Η "ασφάλεια"

Τι ακριβώς είναι, όμως, το Signal - και πόσο ασφαλείς ήταν (ή δεν ήταν) οι επικοινωνίες των Αμερικανών αξιωματούχων μέσω της εφαρμογής;

Το Signal εκτιμάται πως έχει περίπου 40-70 εκατ. μηνιαίους χρήστες, νούμερο που το καθιστά σε γενικές γραμμές “μικρό” σε σχέση με τις εφαρμογές WhatsApp και Messenger οι χρήστες των οποίων ανέρχονται σε δισεκατομμύρια.

Εκεί που, όμως, το Signal φαίνεται να υπερτερεί είναι στον τομέα της ασφάλειας, καθώς στον πυρήνα του βρίσκεται η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (E2EE). Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που διασφαλίζει ότι μόνο ο αποστολέας και οι προβλεπόμενοι παραλήπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μηνύματα. Με απλά λόγια, μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα - ακόμη και το ίδιο το Signal δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.

Κι άλλες πλατφόρμες -όπως το WhatsApp- διαθέτουν κρυπτογράφηση E2EE, ωστόσο το Signal προσφέρει επιπλέον χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Για παράδειγμα, η εφαρμογή χρησιμοποιεί λογισμικό “ανοιχτού κώδικα”, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να τον ελέγξει για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν “κενά” που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι χάκερ.

Οι επικεφαλής του υποστηρίζουν ότι το Signal συλλέγει πολύ λιγότερες πληροφορίες από τους χρήστες του, σε σχέση με άλλες πλατφόρμες, και συγκεκριμένα εξηγούν πως δεν αποθηκεύει αρχεία με ονόματα χρηστών, φωτογραφίες προφίλ ή τις ομάδες στις οποίες συμμετέχουν οι χρήστες.

Επίσης, δεν συντρέχουν λόγοι, στον βωμό της αύξησης των εσόδων, ώστε αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του να διαφοροποιηθούν: το Signal ελέγχεται από το Signal Foundation, ένα αμερικανικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο στηρίζεται σε δωρεές και όχι σε διαφημιστικά έσοδα.

"Πολύ, πολύ ασυνήθιστο"

Ο "ισχυρισμός χρυσού προτύπου" είναι που καθιστά το Signal ελκυστικό σε ειδικούς της κυβερνοασφάλειας και σε δημοσιογράφους, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Αλλά ακόμη και αυτό το επίπεδο ασφάλειας θεωρείται ανεπαρκές για συνομιλίες πολύ υψηλού επιπέδου σχετικά με εξαιρετικά ευαίσθητα θέματα εθνικής ασφάλειας.

Κι αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτος κίνδυνος στην επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου: είναι τόσο ασφαλές όσο το άτομο που το χρησιμοποιεί.

Αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας με ανοιχτό το Signal - ή αν μάθει τον κωδικό πρόσβασής σας - θα μπορέσει να δει τα μηνύματά σας.

Και καμία εφαρμογή δεν μπορεί να αποτρέψει κάποιον να κρυφοκοιτάξει πάνω από τον ώμο σας αν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε δημόσιο χώρο.

Η ειδική σε θέματα δεδομένων, Caro Robson, η οποία έχει συνεργαστεί με την αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε ότι ήταν "πολύ, πολύ ασυνήθιστο" υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφαλείας να επικοινωνούν μέσω μιας πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων όπως η Signal.

“Το σύνηθες θα ήταν να χρησιμοποιήσουν ένα πολύ ασφαλές κυβερνητικό σύστημα που ανήκει στην ίδια την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το οποίο χρησιμοποιεί πολύ υψηλά επίπεδα κρυπτογράφησης" τόνισε η Robson.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ιστορικά χρησιμοποιούσε μια ευαίσθητη μονάδα πληροφοριών (Scif - προφέρεται «σκιφ») για να συζητάει θέματα εθνικής ασφάλειας. Το Scif αποτελεί έναν εξαιρετικά ασφαλή κλειστό χώρο όπου δεν επιτρέπονται προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές.

"Για να έχεις πρόσβαση σε τέτοιου είδους διαβαθμισμένες πληροφορίες, πρέπει να βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο ή κτίριο, το οποίο σαρώνεται επανειλημμένα για κοριούς ή για συσκευές ακρόασης", δήλωσε η κα. Robson.

"Ολόκληρο το σύστημα είναι μαζικά κρυπτογραφημένο και ασφαλές και χρησιμοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα κρυπτογράφησης της ίδιας της κυβέρνησης", πρόσθεσε η ίδια. “Και δη όταν πρόκειται για θέματα άμυνας".

Σημειώνεται ότι το Scif έχει τοποθετηθεί σε χώρους όπως στρατιωτικές βάσεις, ακόμη και σε σπίτια αξιωματούχων.

Κρυπτογράφηση και διαγραφές

Ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται με το Signal και έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τη χρήση του από υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, αφορά την “εξαφάνιση” των μηνυμάτων.

Όπως συμβαίνει και με άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, το Signal δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέγουν αν θέλουν τα μηνύματά τους να διαγράφονται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο Jeffrey Goldberg του Atlantic δήλωσε ότι ορισμένα από τα μηνύματα στην ομάδα Signal στην οποία είχε προστεθεί ο ίδιος, εξαφανίστηκαν μετά από μια εβδομάδα.

Αυτό μπορεί να παραβιάζει τους νόμους σχετικά με την τήρηση αρχείων - εκτός αν όσοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή προωθούν τα μηνύματά τους σε επίσημο κυβερνητικό λογαριασμό.

