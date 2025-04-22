Η γιγάντια ελβετική φαρμακοβιομηχανία Roche προγραμματίζει να επενδύσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια (43 δισ. ευρώ) στις Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια των πέντε επόμενων ετών, ανακοίνωσε σήμερα.

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να επιτρέψουν στη Roche να ενισχύσει τις δυνατότητές της στην παραγωγή φαρμάκων, αλλά και τις δραστηριότητές της στον τομέα της διάγνωσης, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο όμιλος.

Πρόκειται να χρησιμεύσουν για να επεκταθούν οι δυνατότητες σε πολλές εγκαταστάσεις του ομίλου, κυρίως στο Κεντάκι, την Ιντιάνα, το Νιού Τζέρσεϊ, το Όρεγκον και την Καλιφόρνια, ενώ η Roche διευκρινίζει πως σχεδιάζει να κάνει προσεχώς ανακοινώσεις σχετικά με μια επιπλέον εγκατάσταση.

Ο όμιλος, πρώτος στον κόσμο στην ογκολογία, διαθέτει ήδη 13 εργοστάσια στις ΗΠΑ και 15 εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης και απασχολεί εκεί 25.000 εργαζομένους.

Η ελβετική ανταγωνίστρια της Roche, η Novartis, έκανε γνωστό πριν από δέκα ημέρες ότι σκοπεύει να επενδύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 23 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

