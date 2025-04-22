Ο Αιμίλιος Κυριάκου επανεξελέγη Πρόεδρος του Junior Achievement Greece

Ο Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας και Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής, επανεξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior Achievement Greece από τη Γενική Συνέλευση του οργανισμού. Ο κ. Κυριάκου είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στη θέση του Πρόεδρου το 2023 και τώρα ξεκινά τη δεύτερη, διετή του θητεία.

Το Junior Achievement Greece αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Junior Achievement Worldwide, που εκπαιδεύει τα νέα παιδιά στην επιχειρηματικότητα και τα διδάσκει εναλλακτικούς τρόπους να ακολουθήσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα. Οι επόμενοι μήνες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τον Οργανισμό καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ίδρυσή του στην Ελλάδα και φιλοξενείται για πρώτη φορά τον Ιούλιο στη χώρα μας ο Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός του JΑ Εurope, το Gen-E 2025.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα η ανανέωση της εμπιστοσύνης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επανεκλογή μου στη θέση του Προέδρου για μία ακόμη διετή θητεία. Η απόφαση αυτή με γεμίζει ευθύνη και ταυτόχρονα ενισχύει την προσήλωσή μου στον κοινό μας σκοπό: την ενδυνάμωση των νέων μέσα από την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό.

Τα τελευταία χρόνια, με συλλογική προσπάθεια, έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε σε χιλιάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την έννοια της βιώσιμης, αξιακής επιχειρηματικότητας. Χάρη στην αφοσίωση εκατοντάδων εθελοντών, εκπαιδευτικών και της δυναμικής ομάδας του Junior Achievement Greece, τα προγράμματα βιωματικής μάθησης του οργανισμού μας έχουν αναγνωριστεί ευρέως από την εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα για την ουσιαστική συμβολή τους στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.

Οι επιτυχίες των μαθητών μας έχουν ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα, έχοντας λάβει ένα παγκόσμιο και δύο πανευρωπαϊκά βραβεία, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες της νέας γενιάς όταν της παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία και οι ευκαιρίες για να εξελιχθεί.

Σε αναγνώριση της προόδου και του αντίκτυπου του έργου μας, το Junior Achievement Europe μάς ανέθεσε τη διοργάνωση του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Gen-E 2025, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα. Η πόλη μας θα αποτελέσει, έτσι, την πρωτεύουσα της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη κατά τον Ιούλιο του 2025.

Με σταθερότητα, όραμα και πίστη στις δυνατότητες των νέων ανθρώπων, συνεχίζουμε την πορεία μας, επενδύοντας στη δημιουργία μίας νέας γενιάς με αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και επιχειρηματική σκέψη – θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και αισιόδοξο μέλλον για τη χώρα μας», δήλωσε ο κ. Κυριάκου.

Βιογραφικό Αιμίλιου Κυριάκου

Ο κος Κυριάκου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, θέση που ανέλαβε το 2014. Από το 1990, οπότε ξεκίνησε να εργάζεται για τη Citi, έχει αναλάβει σειρά θέσεων στο χώρο των χρηματοδοτήσεων μεγάλων επιχειρήσεων και στη διαχείριση σχέσεων εταιρικών πελατών. Σήμερα, παράλληλα με το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, διατηρεί τη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Εταιρικής Τραπεζικής έχοντας στο χαρτοφυλάκιό του το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρικής τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, που συμπεριλαμβάνει τα τμήματα των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, του χρηματοοικονομικού τομέα, των πολυεθνικών εταιρειών, της ναυτιλίας καθώς και τη σχέση της τράπεζας με το Δημόσιο.

Έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και των κεφαλαιαγορών, έχοντας ηγηθεί της εισαγωγής πολλών ελληνικών εταιρειών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και της εφαρμογής καινοτόμων και πρωτοποριακών χρηματοοικονομικών λύσεων στην εγχώρια αγορά. Πριν αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου διετέλεσε Επικεφαλής της Εταιρικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχοντας υπό την ευθύνη του την Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, το Ισραήλ καθώς και τις χώρες των Βαλκανίων και της Βαλτικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και πτυχίου στα Οικονομικά και τις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Denison των Η.Π.Α. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Citi Χρηματοδοτικές Πιστώσεις Α.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Diners Club Ελλάδος Α.Ε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Junior Achievement Greece

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Junior Achievement Greece εξελέγησαν σημαντικοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, που μαζί με τον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή Αργύρη Τζικόπουλο και την ομάδα του Junior Achievement Greece, θα δουλέψουν ακόμα πιο μεθοδικά για την κατάρτιση της νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Junior Achievement απαρτίζουν οι:

-Πρόεδρος: Αιμίλιος Κυριάκου – Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας, Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής

-Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Κανελλόπουλος – Chief Sustainability & Ιnnovation Officer TITAN

-Γενικός Γραμματέας: Σπύρος Μαγιάτης – Founder & CTO Workable

-Ταμίας: Πάρης Κυριακόπουλος – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

-Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μαρία Γάτσου – Γενική Διευθύντρια ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων)-

-Μέλος: Μάρκος Βερέμης - Συνιδρυτής και Πρόεδρος Upstream & Partner BigPi Ventures

-Μέλος: Καλλίσσα Αποστολίδου – Πρόεδρος Δ.Σ. Raycap

-Μέλος: Μαριάννα Πολιτοπούλου – Non Executive Member of the BoD Attica Bank

-Μέλος: Ιωάννης Σωτηρόπουλος – Αντιπρόεδρος Promoset S.A.

-Μέλος: Νικόλαος Χρηστάκης – Managing Director HP Inc, Greece & Cyprus

-Μέλος: Μιχάλης Χριστοδούλου – COO Ομίλου Χριστοδούλου CHB

Το νέο Δ.Σ. του Junior Achievement Greece με όραμα την συνέχιση της παρακαταθήκης του οργανισμού αλλά και τηρώντας τη δέσμευση στην εξέλιξη του Ελληνικού Επιχειρείν συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες του εν όψει του εθνικού τελικού του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση 2025» που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου 2025 στην Αθήνα.





