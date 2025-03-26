Η διοίκηση Τραμπ αποκάλυψε κατά λάθος σε δημοσιογράφο απόρρητα σχέδια πολεμικής επιχείρησης

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Γουόλτς, δήλωσε την Τρίτη ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» για την ομαδική συνομιλία ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης, στην οποία συμπεριλήφθηκε κατά λάθος ένας δημοσιογράφος και διέρρευσαν εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις σχεδιαζόμενες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Η δήλωση του Γουόλτς έρχεται μία ημέρα μετά την αποκάλυψη του Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, αρχισυντάκτη του Atlantic, ότι είχε προστεθεί σε μια ομάδα στο Signal, μια ιδιωτική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλες προσωπικότητες υψηλού προφίλ που συζητούσαν «επιχειρησιακές λεπτομέρειες» των σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Όπως σημειώνει ο Guardian, φαίνεται ότι ο Γουόλτς προσκάλεσε λανθασμένα τον Γκόλντμπεργκ στην ομαδική συνομιλία. Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος παρέμεινε στην ομάδα απαρατήρητος καθώς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του προέδρου συζητούσαν την πολιτική και συντόνιζαν ένα κύμα βομβιστικών επιθέσεων, σε μια εξαιρετική παραβίαση που οι επικριτές είπαν ότι έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

«Είναι ντροπιαστικό, ναι. Θα βρούμε την άκρη», δήλωσε ο Γουόλτς, προσθέτοντας ότι συμβουλεύεται τον Ίλον Μασκ: «Έχουμε τα καλύτερα μυαλά που εξετάζουν πώς συνέβη αυτό». Ερωτηθείς για το «ποιος υπάλληλος είναι υπεύθυνος» για την προσθήκη του Γκόλντμπεργκ στην ομαδική συζήτηση στο Signal, ο Γουόλτς απάντησε: «Δεν ήταν υπεύθυνος κάποιος υπάλληλος. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Εγώ δημιούργησα την ομάδα. Η δουλειά μου είναι να διασφαλίζω ότι όλα είναι συντονισμένα».

Όταν παρουσιαστής του Fox ρώτησε πώς ο αριθμός του Γκόλντμπεργκ κατέληξε στην ομάδα, ο Γουόλτς απάντησε: «Είχατε ποτέ την επαφή κάποιου που δείχνει το όνομά του και μετά όμως έχετε τον αριθμό κάποιου άλλου εκεί; ... Φυσικά και δεν είδα τον αποτυχημένο στην ομάδα. Έμοιαζε με κάποιον άλλο. Το αν το έκανε σκόπιμα ή συνέβη με κάποιο άλλο τεχνικό μέσο είναι κάτι που προσπαθούμε να καταλάβουμε».

Ο Γουόλτς δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο για το πώς ο Γκόλντμπεργκ θα μπορούσε να έχει καταλήξει «σκόπιμα» στην ομάδα.

Νωρίτερα στη συνέντευξη, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον Γκόλντμπεργκ ούτε αντάλλαζε μηνύματα μαζί του, αποκαλώντας τον «το κατώτερο απόβρασμα των δημοσιογράφων», ενώ επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης που επικεντρώνονται στη διαμάχη.

Παρόλο που ο Γουόλτς ισχυρίστηκε ότι δεν ευθύνεται κάποιος υπάλληλος, ο Τραμπ εμφανίστηκε να κάνει αντιφατικές δηλώσεις σε συνέντευξη στο Newsmax, λέγοντας: «Πιστεύουμε ... κάποιος που ήταν στη γραμμή, με άδεια, κάποιος που ... δούλευε με τον Μάικ Γουόλτς σε χαμηλότερο επίπεδο, είχε τον αριθμό του Γκόλντμπεργκ, και με κάποιο τρόπο αυτός ο τύπος κατέληξε στην κλήση». Δεν είναι σαφές τι ακριβώς υπονοούσε ο πρόεδρος, καθώς ο Γκόλντμπεργκ προστέθηκε σε μια γραπτή συνομιλία και όχι σε μια τηλεφωνική κλήση.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε προηγουμένως τον Γουόλτς, λέγοντας ότι ήταν ένας «καλός άνθρωπος» που «πήρε το μάθημά του», και υποβάθμισε επίσης το περιστατικό, λέγοντας ότι η διαρροή ήταν «η μόνη δυσλειτουργία σε δύο μήνες και αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σοβαρή».

Το επεισόδιο προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις και χλευασμό. Ο Μαρκ Γουόρνερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, δήλωσε την Τρίτη ότι το περιστατικό ήταν «ένα ακόμη παράδειγμα του είδους της πρόχειρης, απρόσεκτης, ανίκανης συμπεριφοράς, ιδίως απέναντι σε διαβαθμισμένες πληροφορίες».

Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της μειοψηφίας, Τσακ Σούμερ, έκανε λόγο για «μία από τις πιο εντυπωσιακές παραβιάσεις των στρατιωτικών πληροφοριών που έχω διαβάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό», ενώ ο γερουσιαστής του Ντέλαγουερ, Κρις Κουνς, δήλωσε ότι κάθε αξιωματούχος της ομάδας «διέπραξε έγκλημα - έστω και κατά λάθος».

Η ιστορία του Γκόλντμπεργκ έδειξε ότι ο συντονισμός από τον Γουόλτς μιας «δράσης που σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια μέσω του Signal, μπορεί να έχει παραβιάσει αρκετές διατάξεις του νόμου περί κατασκοπείας», σημειώνοντας ότι το Signal δεν είχε εγκριθεί από τις ΗΠΑ για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

