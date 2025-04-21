Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τον περασμένο μήνα για μια παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, μοιράστηκε επίσης πληροφορίες για ένα πλήγμα στην Υεμένη με μια άλλη ομάδα συζήτησης στην πλατφόρμα Signal, αναφέρουν σήμερα Δευτέρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Πεντάγωνο διεξάγεται εσωτερική έρευνα σε βάρος του Χέγκσεθ, ενός πρώην παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύο Fox News, επειδή στις 15 Μαρτίου μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω της Signal, σε μια συνομιλία στην οποία συμμετείχε και ένας δημοσιογράφους, που φαίνεται ότι προσκλήθηκε κατά λάθος στην ομάδα συζήτησης.

Σύμφωνα με τους New York Times και το CNN, ο Χέγκσεθ συμμετείχε την ίδια ημέρα σε συζήτηση σε μια άλλη ομάδα στην πλατφόρμα Signal, στην οποία συμμετείχαν η σύζυγός του, ο αδελφός του, ο δικηγόρος του, «καθώς και μια δεκαριά άλλα πρόσωπα του προσωπικού και του επαγγελματικού περιβάλλοντός του».

Η μεγάλη νεοϋορκέζικη εφημερίδα, η οποία επικαλείται «τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν γι' αυτή τη συνομιλία», διευκρινίζει ότι ο υπουργός Άμυνας αποκάλυψε με την ευκαιρία αυτή τις ακριβείς ώρες των πτήσεων των αεροπλάνων που επρόκειτο να πλήξουν τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, «ουσιαστικά τα ίδια σχέδια επιθέσεων με αυτά που είχε μοιραστεί την ίδια ημέρα με μια άλλη ομάδα στην πλατφόρμα Signal».

Η εφημερίδα διευκρινίζει ότι η σύζυγος του υπουργού, δημοσιογράφος και επίσης πρώην εργαζόμενη στο Fox News, δεν εργάζεται στο Πεντάγωνο, ενώ ο αδελφός και ο δικηγόρος του Χέγκσεθ έχουν αναλάβει θέσεις στο εν λόγω υπουργείο.

«Όμως δεν είναι σαφές γιατί είτε ο ένας είτε ο άλλος έπρεπε να είναι ενημερωμένοι για επικείμενα πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη», γράφουν οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, εργαζόμενοι του Πενταγώνου είχαν προειδοποιήσει μερικές ημέρες νωρίτερα τον υπουργό ότι δεν πρέπει να συζητεί πληροφορίες για τα πλήγματα στην Υεμένη μέσω της Signal, μιας πλατφόρμας κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, η οποία όμως θεωρείται λιγότερο ασφαλής από τους επίσημους διαύλους που χρησιμοποιούνται συνήθως για τα ευαίσθητα δεδομένα.

Αντιδρώντας στις πληροφορίες αυτές, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ κατηγόρησε τους New York Times ότι είναι ένα «μέσο ενημέρωσης που απεχθάνεται τον Τραμπ».

«Δεν υπήρξαν διαβαθμισμένες πληροφορίες σε συζητήσεις στη Signal, όποιοι κι αν είναι οι τρόποι με τους οποίους προσπαθούν να γράψουν την ιστορία», δήλωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Επίσης χθες, Κυριακή, ο πρώην εκπρόσωπος του Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο, ο Τζον Έλιοτ, δημοσίευσε ένα δηλητηριώδες άρθρο γνώμης που περιγράφει «ένα μήνα πλήρους χάους στο Πεντάγωνο».

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει τη συνήθεια να ζητάει λογαριασμό από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του. Με αυτό το δεδομένο, δύσκολα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα μπορούσε να παραμείνει για καιρό ακόμα στη θέση του», έγραψε ο Έλιοτ.

Οι αντιπολιτευόμενοι Δημοκρατικοί δεν άργησαν να αντιδράσουν. Ο Τζακ Ριντ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ζήτησε από τον Γενικό Επιθεωρητή του Πενταγώνου να περιλάβει στην έρευνά του τους τελευταίους ισχυρισμούς.

«Αν αποδειχθεί το επεισόδιο αυτό, πρόκειται για άλλο ένα ανησυχητικό παράδειγμα απερίσκεπτης περιφρόνησης από τον υπουργό Χέγκσεθ των νόμων και των πρωτοκόλλων που είναι υποχρεωμένα να σέβονται όλα τα άλλα μέλη του στρατού», δήλωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Στο πρώτο «Signalgate», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υπερασπιστεί τους υπουργούς του που εμπλέκονταν στη συνομιλία με τον δημοσιογράφο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ του περιοδικού The Atlantic.

Ο Μάικ Γουόλτς, σύμβουλός του σε θέματα εθνικής ασφαλείας, είχε αναλάβει την «ευθύνη» εξηγώντας ότι είχε δημιουργήσει την ομάδα στη Signal.

Σύμφωνα με τους NYT, η άλλη ομάδα είχε δημιουργηθεί αντιθέτως από τον ίδιο τον Χέγκσεθ πριν αυτός αναλάβει καθήκοντα υπουργού.

Τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου παύθηκαν εξάλλου την περασμένη εβδομάδα έπειτα από αδιευκρίνιστες διαρροές.

Οι εν λόγω αξιωματούχοι -ο αναπληρωτής προσωπάρχης Ντάριν Σέλνικ και οι σύμβουλοι Νταν Κάλντγουελ και Κόλιν Κάρολ- απάντησαν χθες δημοσιεύοντας μια δήλωση στην οποία κατηγορούν τον υπουργό ότι τους «δυσφήμησε με αβάσιμες επιθέσεις».

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, εξακολουθούν να μην μας έχουν πει για ποιον ακριβώς λόγο διεξάγεται έρευνα σε βάρος μας, αν διεξάγεται έρευνα και αν έγινε καν έρευνα για διαρροές», έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.