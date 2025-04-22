Ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει δυναμικά στην καθαρή ενέργεια, εστιάζοντας στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στη δημιουργία ευέλικτων μονάδων παραγωγής και στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, όπως μπαταρίες και αντλησιοταμίευση, ενώ ταυτόχρονα προχωρά στον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής. Αυτό επισημαίνει η ΔΕΗ, σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης που εορτάζεται σήμερα.

Ακόμη, όπως αναφέρει:

Στο επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο για την περίοδο 2025-2027, ο Όμιλος ΔΕΗ θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους, καθώς η τριετία 2025-2027 χαρακτηρίζεται ως η τριετία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή της ανάπτυξης ευέλικτων μονάδων παραγωγής και των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσα στο διάστημα 2025-2027, ο Όμιλος ΔΕΗ θα φτάσει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για το πράσινο μέλλον του, καθώς το 2026 θα ολοκληρωθεί η απόσυρση και των τελευταίων λιγνιτικών μονάδων, συνολικής ισχύος 1,5GW.

Μέχρι και το 2027 η ΔΕΗ θα αναπτύξει 5,6 GW νέων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027. Ήδη, σήμερα, πάνω από το 65% των έργων των ΑΠΕ που θα προστεθούν είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή.

Εκτός από την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει σημαντικά σε έργα ευέλικτης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, όπως μονάδες φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικά έργα, αντλησιοταμίευση, μπαταρίες, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς αυτών των έργων να ανέλθει στα 1,8GW το 2027.

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να μειώσει δραστικά τις άμεσες εκπομπές CO2 από ηλεκτροπαραγωγή κατά 80% μέχρι το 2027 σε σχέση με το 2019, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Όμιλος έχει θέσει πολύ υψηλά τον πήχη στα θέματα βιωσιμότητας και βρίσκεται σταθερά σε τροχιά επίτευξης των στόχων του. Η διεθνής πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi), μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης, επικύρωσε την εγκυρότητα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Ομίλου ΔΕΗ για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με το SBTi, οι στόχοι που υπέβαλε ο Όμιλος ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και με την επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Συγκεκριμένα, οι εγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι έχουν ως έτος βάσης το 2021, περιλαμβάνουν:

- Μείωση 73,7% και 98,6% των Scope 1 & Scope 2 εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά παραγόμενη MWh έως το 2030 και το 2040, αντίστοιχα.

- Μείωση 73,7% και 98,4% των Scope 1 & Scope 3/Κατ. 3 εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά πωληθείσα MWh έως το 2030 και 2040, αντίστοιχα.

- Μείωση 42% και 90% των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες του Scope 3 έως το 2030 και 2040, αντίστοιχα.

Η επικύρωση των στόχων του από το SBTi, καθιστά τον Όμιλο ΔΕΗ τον πρώτο ελληνικό ενεργειακό Όμιλο με επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην πράσινη μετάβαση.

