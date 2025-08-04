Το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κάνουν σήμερα οι μετοχές της METLEN.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική πορεία ανάπτυξης της εταιρείας, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών (SEO), η οποία συγκέντρωσε ποσοστό αποδοχής άνω του 90%.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, και στελέχη της Ανώτατης Διοικητικής Ομάδας συμμετείχαν στην επίσημη τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, που καλωσόριζε τη METLEN, ως μία εισηγμένη εταιρεία με διπλή παρουσία, σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

«Σήμερα είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της METLEN, μιας πλέον παγκόσμιας δύναμης στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας», δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. «Η εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αντικατοπτρίζει την κλίμακα και τη φιλοδοξία των δραστηριοτήτων μας στην ενέργεια και τα μέταλλα, ενώ ενισχύει την πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές, καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε σε αγορές και ηπείρους».

H Εταιρεία θα είναι primary listed στο LSE και secondary listed στο Χρηματιστήριο Αθηνών ταυτόχρονα, όπου η διαπραγμάτευση επίσης ξεκίνησε σήμερα.

Η METLEN είναι η πρώτη εταιρεία που εισάγεται στο LSE και θα διαπραγματεύεται σε Ευρώ.

Η Morgan Stanley & Co. International plc και η Citigroup Global Markets Limited ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι & σπόνσορες της METLEN σε σχέση με την εισαγωγή στο LSE (UK Sponsors).

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως σύμβουλοι της METLEN αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Έλληνες Σύμβουλοι).

Η Clifford Chance LLP ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος της METLEN.

Η δικηγορική εταιρεία Bernitsas ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού δικαίου της METLEN.

Η Latham & Watkins ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος στους σπόνσορες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Karatzas & Partners ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού δικαίου για τους Σπόνσορες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η δικηγορική εταιρεία Papanikolopoulou & Partners ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού δικαίου των Ελλήνων συμβούλων εισαγωγής στην Ελλάδα.

Η EY LLP ενήργησε ως διεθνής σύμβουλος φορολογικών θεμάτων στη METLEN.

Η PricewaterhouseCoopers LLP ήταν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της METLEN σε σχέση με την εισαγωγή.

Πηγή: skai.gr

