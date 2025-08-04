Η Alpha Bank εξαγόρασε την AXIA Ventures Group Ltd

Η Alpha Bank A.E., από κοινού με τη 100% θυγατρική της Alpha Finance Επενδυτικές Υπηρεσίες Α.Ε., ανακοίνωσε την υπογραφή οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών («SPA») με τους μετόχους της AXIA Ventures Group Ltd («AXIA»), για την απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, η εξέλιξη αυτή έπεται της ανακοίνωσης της 31ης Μαρτίου 2025 σχετικά με την κατ’ αρχήν συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων της Συναλλαγής.

Η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αποτελεί ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της Alpha Bank για τη δημιουργία της κορυφαίας πλατφόρμας Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών (Investment Banking & Capital Markets) σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η AXIA θα ενοποιηθεί με την Alpha Finance και τη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Bank, δημιουργώντας την πλέον ολοκληρωμένη και δυναμική επενδυτική πλατφόρμα στην Ελλάδα και την Κύπρο (η «Ενοποιημένη Οντότητα»). Η νέα αυτή δομή θα προσφέρει υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένες και ολιστικές υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, μεταξύ άλλων στους τομείς Κεφαλαιαγορών (ECM/DCM), Συμβουλευτικών Υπηρεσιών M&A και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών.

Η ανώτατη διοικητική ομάδα της AXIA έχει δεσμευτεί να αναλάβει μακροπρόθεσμα ηγετικούς ρόλους στην Ενοποιημένη Οντότητα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και ενισχύοντας τη στρατηγική ευθυγράμμιση των δύο οργανισμών.

Η Συναλλαγή ενισχύει τη στρατηγική της Alpha Bank για επιτάχυνση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στα έσοδα από προμήθειες, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και τη συστηματική ενίσχυση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών προς τους εταιρικούς πελάτες.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4%, με απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου (RoIC) άνω του 20%, ενώ ο αντίκτυπος στον δείκτη CET1 του Ομίλου αναμένεται να είναι περιορισμένος και να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τις 20 μονάδες βάσης.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2025, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και της εκπλήρωσης των συνήθων αιρέσεων.

Η Alpha Bank θα συνεχίσει να ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καταλήγει στην ανακοίνωση.



