Η BP ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έκανε μια ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη λεκάνη Σάντος της Βραζιλίας.

Oι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η BP, η οποία σχεδιάζει να αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή της στον τομέα του upstream σε 2,3 εκατομμύρια βαρέλια έως 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως το 2030, δήλωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακάλυψή της τα τελευταία 25 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.