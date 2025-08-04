Ο Όμιλος Σαράντη κατατάσσεται στην κατηγορία «Diamond» του Δείκτη Διαφάνειας ESG 2025

Ο Όμιλος Σαράντη ανακοινώνει την ένταξή του στην κατηγορία Diamond (Leaders) του Δείκτη Διαφάνειας ESG 2025, μια πρωτοβουλία των Forbes Greece, EY Greece και Net Zero Analytics, η οποία αξιολογεί το επίπεδο διαφάνειας και δημοσιοποίησης στοιχείων ESG μεταξύ των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα.

Ο δείκτης βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και αποτιμά τον βαθμό σαφήνειας, πληρότητας και συνέπειας στις δημοσιοποιήσεις ESG με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Η κατάταξη του Ομίλου στην κατηγορία Diamond αντικατοπτρίζει την προχωρημένη ωριμότητα και τη συνεπή προσέγγισή του στην επικοινωνία θεμάτων ESG. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Ομίλου Σαράντη για διαφάνεια, υπεύθυνη διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, δήλωσε:

«Η ένταξή μας στην κατηγορία Diamond του Δείκτη Διαφάνειας ESG αποτελεί αναγνώριση των αρχικών μας βημάτων και επιτευγμάτων στο ταξίδι της βιώσιμης ανάπτυξης. Η διάκριση αυτή ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, εντείνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους μας, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην υλοποίηση της ESG ατζέντας μας, με σαφείς στόχους, ουσιαστικές δράσεις και με πυξίδα τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.»

Η διάκριση αυτή έρχεται ως συνέχεια της ενισχυόμενης δέσμευσης του Ομίλου Σαράντη στον τομέα του ESG, μετά την παρουσίαση της στρατηγικής ESG και του οδικού χάρτη απανθρακοποίησης τον Μάρτιο του 2025, όπου ο Όμιλος ανέδειξε τους βασικούς του στόχους, όπως τη μείωση κατά 42% των εκπομπών CO₂ Scope 1 και 2 έως το 2030, τη δέσμευση για ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2050 και την ευθυγράμμιση με την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Η στρατηγική αυτή υποστηρίζεται από μια ισχυρή δομή εταιρικής διακυβέρνησης, με έμφαση στην ενδυνάμωση των ανθρώπων, την καινοτομία και την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.