Στην ελίτ των αγορών η Metlen, καθώς οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται από σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος θα χτυπήσει το κουδούνι κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 09:58 το πρωί.
Σε ανακοίνωση στο Linkedin, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε:
«Μεγάλη μέρα για τη ζωή μου αύριο, καθώς χτυπάω το κουδούνι για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Metlen Energy & Metals στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Εάν οι φίλοι και ακόλουθοι είναι διαθέσιμοι στις 9.58 π.μ., είστε όλοι προσκεκλημένοι σε αυτή τη μοναδική ευκαιρία της ζωής μου».
