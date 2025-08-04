Στην ελίτ των αγορών η Metlen, καθώς οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται από σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος θα χτυπήσει το κουδούνι κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 09:58 το πρωί.

Σε ανακοίνωση στο Linkedin, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε:

«Μεγάλη μέρα για τη ζωή μου αύριο, καθώς χτυπάω το κουδούνι για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Metlen Energy & Metals στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Εάν οι φίλοι και ακόλουθοι είναι διαθέσιμοι στις 9.58 π.μ., είστε όλοι προσκεκλημένοι σε αυτή τη μοναδική ευκαιρία της ζωής μου».

