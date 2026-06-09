Η OpenAI βάζει πλώρη για τη Wall Street - Υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για IPO

Πλώρη για τη Wall Street έχει βάλει η OpenAI. H «μαμά» του ChatGPT υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά (IPO), ανοίγοντας τον δρόμο ενδεχομένως για το πιο πολυαναμενόμενο χρηματιστηριακό ντεμπούτο στη σύγχρονη ιστορία.

Η απόφαση αποκαλύφθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση της Anthropic, βασικής ανταγωνίστριας της OpenAI, ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο και εν όψει του προγραμματισμένου ντεμπούτου της SpaceX την Παρασκευή.

Οι τρεις νέες εισαγωγές αναμένεται να αντλήσουν συνολικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αποτελούν τόσο μια ευκαιρία για τους μικροεπενδυτές να τοποθετηθούν σε ορισμένες από τις πιο πολυσυζητημένες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης όσο και μια μεγάλη δοκιμασία για τη διάθεση της αγοράς απέναντι στις εταιρείες AI.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα, ενώ, δεδομένου ότι η υποβολή της αίτησης είναι εμπιστευτική, δεν είναι ακόμη σαφές πόσες μετοχές σχεδιάζει να πουλήσει ή σε ποια τιμή. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να εκτινάξει την αποτίμησή της πάνω από το 1 τρισ. δολάρια.

«Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος, διότι υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να κάνουν και τα οποία πιθανότατα είναι ευκολότερο να τα κάνουμε ως ιδιωτική εταιρεία», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, προσθέτει ότι η υποβολή της αίτησης «μας δίνει τη δυνατότητα να εισαχθούμε στο χρηματιστήριο νωρίτερα, αν αυτό αποδειχθεί τελικά το καλύτερο».

Η εισαγωγή στο ταμπλό θα δώσει στη Wall Street μια εικόνα των οικονομικών της OpenAI, η οποία διοχετεύει δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικούς πόρους - γεγονός σημαντικό δεδομένου ότι αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές των εταιρειών AI.

Οι επενδυτές ξεφορτώθηκαν μετοχές τεχνολογίας την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω αμφιβολιών για το αν η πρόσφατη άνοδος αυτών των μετοχών είναι υπερβολική.

Η OpenAI αποτιμήθηκε τον Μάρτιο, μετά την άντληση 122 δισ. δολαρίων, στα 852 δισ. δολάρια, αλλά δέχεται πιέσεις να αποδείξει ότι μπορεί να παράγει ταμειακές ροές που αντιστοιχούν σε αυτή την αποτίμηση.

Η Σάρα Φράιαρ, οικονομική διευθύντρια της OpenAI, προκάλεσε αίσθηση τον περασμένο Νοέμβριο, όταν άφησε να εννοηθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα έπρεπε να λειτουργήσει ως «δίχτυ ασφαλείας» για τις τεράστιες δαπάνες της εταιρείας σε τσιπ και κέντρα δεδομένων, σχόλια τα οποία αργότερα ανασκεύασε.

Η OpenAI διεύρυνε το τελευταίο έτος τις επιλογές εμπορικής αξιοποίηση του δημοφιλούς ChatGPT, που αποτελεί τη ναυαρχίδα των προϊόντων της, λανσάροντας μια οικονομικότερη συνδρομητική επιλογή 8 δολαρίων και εισάγοντας διαφημίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένει ότι αυτό το φθηνότερο πακέτο θα αυξήσει τον αριθμό των συνδρομητών της στα 122 εκατομμύρια φέτος, ενώ προβλέπει ότι οι διαφημίσεις θα εξελιχθούν στη κυριότερη πηγή εσόδων της έως το 2030, όπως ανέφερε το The Information τον Απρίλιο.

Η OpenAI επιδίωξε επίσης τον τελευταίο χρόνο να αποδείξει ότι η επιτυχία της δεν οφείλεται αποκλειστικά στο ChatGPT. Λάνσαρε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σχέδια για την ανάπτυξη καταναλωτικών προϊόντων hardware, παρουσίασε έναν «πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης» (AI agent) που μπορεί να γράφει κώδικα και να διαχειρίζεται εφαρμογές στον υπολογιστή ενός χρήστη, και ανέπτυξε εργαλεία και προγράμματα AI για κυβερνητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και χρηματοοικονομικών.

Πρόσφατα δε πέτυχε μια δικαστική νίκη, όταν η αγωγή του Ίλον Μασκ εναντίον της εταιρείας κρίθηκε ότι έχει παραγραφεί. Η αγωγή, αν είχε δικαιώσει τον Μασκ, θα μπορούσε να επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην ηγεσία της OpenAI λίγο πριν από την IPO. Ο δικηγόρος του Μασκ έχει δηλώσει, πάντως, ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Παρά ταύτα, η πορεία της OpenAI προς την IPO δεν είναι εύκολη. Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό από τους βασικούς αντιπάλους της, την Anthropic και την Google, αγωγές που υποστηρίζουν ότι το ChatGPT διαδραμάτισε ρόλο σε περιστατικά πυροβολισμών και αυτοκτονίες, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διαχειριστεί τη γενικότερη αντίδραση των καταναλωτών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Το 2023, η OpenAI παραλίγο να βυθιστεί στο χάος, όταν ο CEO Σαμ Άλτμαν απομακρύνθηκε προσωρινά από τη θέση του.

Η αποτίμηση της Anthropic ξεπέρασε πρόσφατα εκείνη της OpenAI, μετά από τον γύρο χρηματοδότησής της, τον Μάιο, που την αποτίμησε στα 965 δισ. δολάρια - καταδεικνύοντας τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο εταιρειών. Οι δύο πλευρές αγωνίζονται να κερδίσουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις, οι οποίες δαπανούν τεράστια ποσά για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.



Πηγή: skai.gr

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