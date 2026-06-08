Η Αίγυπτος υπέγραψε τη Δευτέρα συμφωνίες επένδυσης, λειτουργίας και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τον αιολικό σταθμό παραγωγής ενέργειας Jabal El-Zeit, ισχύος 580 μεγαβάτ, στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, ένα έργο αξίας 420 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το υπουργικό συμβούλιο.

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν μεταξύ της Αρχής Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Αιγύπτου, της Αιγυπτιακής Εταιρείας Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας Alcazar Energy, η οποία εδρεύει στο Ντουμπάι.

Πηγή: skai.gr

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