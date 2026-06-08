ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο κατηγορεί τις Alibaba, Baidu και BYD ότι βοηθούν τον κινεζικό στρατό

Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Κίνας, μεταξύ των οποίων η Alibaba, η Baidu και η BYD ως οντότητες που υποστηρίζουν τον κινεζικό στρατό, σε μια κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει νέες εντάσεις με την κυβέρνηση του Πεκίνου.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε τη Δευτέρα σε δημοσίευση στο Ομοσπονδιακό Μητρώο, με την οποία επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος εταιρειών που εκδίδει ετησίως το Υπουργείο Άμυνας και οι οποίες θεωρούνται από τις ΗΠΑ ότι παρέχουν βοήθεια στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Οι εν λόγω εταιρείες περιλαμβάνονταν σε προηγούμενη επικαιροποίηση του καταλόγου, η οποία δημοσιεύθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα τον Φεβρουάριο πριν αποσυρθεί λίγα λεπτά αργότερα.

Με την κίνηση αυτή, οι ΗΠΑ έχουν πλέον δηλώσει ότι τρεις από τους κορυφαίους παίκτες της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης - οι Alibaba, Baidu και Tencent Holdings - παρέχουν βοήθεια στο στρατό της ασιατικής χώρας. Η Tencent προστέθηκε στον κατάλογο το 2025. Ο χαρακτηρισμός της BYD, από την άλλη πλευρά, στοχεύει την κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας.

Αν και ο κατάλογος δεν έχει άμεσες νομικές συνέπειες, το Πεντάγωνο τον χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο για να περιορίσει τη δυνατότητα των εταιρειών να συνάπτουν συμβάσεις με τον στρατό ή να λαμβάνουν χρηματοδότηση για έρευνα.

Εκπρόσωποι των εταιρειών Alibaba και Baidu δεν προέβησαν σε άμεσο σχόλιο έπειτα από αίτημα του Bloombrg. Οι εταιρείες έχουν ήδη απορρίψει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι υποστήριζαν με οποιονδήποτε τρόπο τον κινεζικό στρατό.

Πηγή: skai.gr

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