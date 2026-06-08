Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη συνεργασία της με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, στηρίζοντας τη δημιουργία του νέου “HELMEPA HOME” στον Πειραιά, ενός χώρου αφιερωμένου στη θάλασσα, το θαλάσσιο περιβάλλον, την εκπαίδευση και τη νέα γενιά.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Su Xudong, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Τσώνη, την Πρόεδρο της HELMEPA κα Σεμίραμις Παληού και τη Γενική Διευθύντρια της HELMEPA κα Όλγα Σταυροπούλου, επισφραγίζοντας μια συνεργασία με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η ΟΛΠ Α.Ε. παραχωρεί στη HELMEPA χώρο στο κτίριο Καστράκι, στη Δραπετσώνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία μιας νέας, ανοιχτής έδρας για τις δράσεις και τα προγράμματα της Ένωσης. Η επιλογή του Πειραιά και της ευρύτερης λιμενικής ζώνης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέει το έργο της HELMEPA με την καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας και με ένα λιμάνι που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χώρα.

Το νέο “HELMEPA HOME” φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο γνώσης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής. Έναν χώρο που θα υποδέχεται μαθητές, νέους, εκπαιδευτικούς, ναυτικούς, επαγγελματίες της ναυτιλίας και πολίτες, ενισχύοντας την κατανόηση της αξίας της θάλασσας και της ανάγκης προστασίας της.

Για τη HELMEPA, η νέα αυτή στέγη δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινωφελούς της έργου. Δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να ενισχύσει τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, να διευρύνει την επαφή της με τη νέα γενιά και να αποκτήσει έναν χώρο αντάξιο της διαχρονικής προσφοράς της στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η συνεργασία της ΟΛΠ Α.Ε. με τη HELMEPA βασίζεται σε κοινές αξίες: τον σεβασμό στη θάλασσα, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την εκπαίδευση και την προσφορά στην κοινωνία. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν σκοπό με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, δήλωσε σχετικά:

«Για την ΟΛΠ Α.Ε., η στήριξη στο έργο της HELMEPA αποτελεί μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη αξία. Η θάλασσα βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας, αλλά και της ταυτότητας του Πειραιά. Με τη δημιουργία του νέου “HELMEPA HOME”, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός χώρου που θα προάγει τη γνώση, την περιβαλλοντική συνείδηση και την αγάπη για τη θάλασσα, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Είμαστε χαρούμενοι που στηρίζουμε έναν οργανισμό με τόσο σημαντική και διαχρονική προσφορά».

Η Πρόεδρος της HELMEPA, κα Σεμίραμις Παληού, δήλωσε:

«Οραματιζόμασταν έναν χώρο όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας συνδέονται με τη θάλασσα. Έναν χώρο που συγκεντρώνει το έργο, τους ανθρώπους και την ιστορία μας κάτω από μία στέγη. Έναν χώρο για τον ωκεάνιο γραμματισμό, για την προστασία της θάλασσας, για τη ναυτιλιακή κληρονομιά μας. Σήμερα αυτό γίνεται πραγματικότητα. Το HELMEPA HOME ανήκει σε κάθε μέλος, σε κάθε εθελοντή, σε κάθε ναυτικό που στάθηκε δίπλα μας. Είμαστε ευγνώμονες στην ΟΛΠ Α.Ε. για την εμπιστοσύνη της και για τη συνεργασία που μας έφερε σε αυτό το ορόσημο. Με την παρουσία του, το λιμάνι του Πειραιά γίνεται μέρος μιας κληρονομιάς για την ελληνική κοινωνία, για τη θαλάσσια ζωή και για τον μπλε μας πλανήτη.»

Πηγή: skai.gr

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