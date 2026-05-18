Ύστερα από λιγότερες από δύο ώρες διαβουλεύσεων, το σώμα ενόρκων απέρριψε τις κατηγορίες του Ίλον Μασκ κατά του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, βάζοντας τέλος σε ένα δραματικό κεφάλαιο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας, οι οποίοι υπήρξαν κάποτε στενοί φίλοι.

Το δικαστήριο, υπό την προεδρία της δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, συμφώνησε με την απόφαση των ενόρκων ότι ούτε ο Άλτμαν ούτε η OpenAI φέρουν ευθύνη.

Απευθυνόμενος στη δικαστή, ο επικεφαλής δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, διατήρησε το δικαίωμα έφεσης για λογαριασμό του πελάτη του, αν και η Γκονζάλες Ρότζερς δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απορρίψει οποιαδήποτε έφεση «επί τόπου».

«Υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία που στηρίζουν το πόρισμα των ενόρκων», δήλωσε η δικαστής.

Ο Μασκ είχε καταθέσει αγωγή κατά του Άλτμαν και της OpenAI το 2024, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Ο ίδιος ήταν συνιδρυτής της OpenAI το 2015, αλλά αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο τρία χρόνια αργότερα.

Η Microsoft, η οποία επένδυσε στην OpenAI ήδη από το 2019, κατονομαζόταν επίσης ως εναγόμενη στην υπόθεση, με τον Μασκ να ισχυρίζεται ότι ο τεχνολογικός κολοσσός συνέβαλε στην υποτιθέμενη παραβίαση της φιλανθρωπικής αποστολής της εταιρείας.

Η νομική ομάδα του Μασκ ζητούσε από το δικαστήριο να υποχρεώσει την OpenAI και τη Microsoft να επιστρέψουν έως και 134 δισεκατομμύρια δολάρια σε «παράνομα κέρδη», να απομακρύνει τον Άλτμαν και τον πρόεδρο της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, από τις ηγετικές θέσεις και να ακυρώσει την αναδιάρθρωση του 2025 που επέτρεψε την ανάπτυξη του κερδοσκοπικού σκέλους της εταιρείας. Ο Μασκ υποστήριξε ότι τα χρήματα θα έπρεπε να επιστραφούν στη «φιλανθρωπική OpenAI» και όχι στον ίδιο προσωπικά.

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρισκόταν ο ισχυρισμός του Μασκ ότι τα στελέχη της OpenAI «έκλεψαν μια φιλανθρωπική οργάνωση», εγκαταλείποντας την αρχική αποστολή της εταιρείας προς όφελος της ανθρωπότητας και επιδιώκοντας προσωπικό κέρδος. Ο Μασκ κατέθεσε ότι είχε προσφέρει περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI με την πεποίθηση ότι η εταιρεία θα ανέπτυσσε τεχνητή νοημοσύνη «για το καλό της ανθρωπότητας» και όχι για τον πλουτισμό συγκεκριμένων προσώπων.

Οι δικηγόροι της OpenAI αντέτειναν ότι οι δωρεές του Μασκ δεν συνοδεύονταν από κανέναν περιορισμό και ότι η αναδιάρθρωση της εταιρείας ήταν απαραίτητη για να μπορέσει να ανταγωνιστεί την Google DeepMind στην εξαιρετικά δαπανηρή κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Παρουσίασαν επίσης στοιχεία ότι ο ίδιος ο Μασκ είχε προτείνει ένα κερδοσκοπικό μοντέλο, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε τον έλεγχο της εταιρείας, φτάνοντας μάλιστα να προτείνει κάποια στιγμή τη συγχώνευσή της με την Tesla.

Το 2023, ο Μασκ ίδρυσε τη δική του ανταγωνιστική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI, η οποία πλέον αποτελεί μέρος της SpaceX. Οι δικηγόροι της OpenAI παρουσίασαν την αγωγή ως προσπάθεια του Μασκ να πλήξει έναν ανταγωνιστή, αφού απέτυχε να αποκτήσει τον έλεγχό του.

Κατά τη διάρκεια τριών εβδομάδων καταθέσεων, οι ένορκοι άκουσαν μαρτυρίες από τον Άλτμαν, τον Μπρόκμαν, τον CEO της Microsoft Σάτια Ναντέλα και τον ίδιο τον Μασκ.

Η απόφαση έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο τόσο για τον Άλτμαν όσο και για τον Μασκ, καθώς και οι δύο επιχειρηματίες προωθούν τις εταιρείες τους προς τις χρηματιστηριακές αγορές, σε δημόσιες εγγραφές που αναμένεται να σπάσουν ρεκόρ.

Στα τέλη Μαρτίου, η OpenAI συγκέντρωσε 122 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας σε αποτίμηση άνω των 850 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η δημιουργός του ChatGPT επιταχύνει την ανάπτυξη των μοντέλων της και των καταναλωτικών υπηρεσιών της, ενώ παράλληλα προσπαθεί να συμβαδίσει με την Anthropic στην αγορά επιχειρηματικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μασκ, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα επαφές με επενδυτές ενόψει της εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια μετά τη συγχώνευσή της με την xAI τον Φεβρουάριο. Η SpaceX υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για IPO τον Απρίλιο και ενδέχεται να δημοσιοποιήσει το ενημερωτικό της δελτίο μέσα στην εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.