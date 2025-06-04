«Η εταιρική διακυβέρνηση γίνεται συνώνυμο της σοβαρής επιχειρηματικής προσπάθειας και της επιτυχίας».

Αυτό επεσήμανε η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, μιλώντας, σήμερα το πρωί, στο 3o Greek Corporate Governance Summit, το οποίο πραγματοποιείται με την αιγίδα του ΕΒΕΑ.

«Η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αξιοκρατία, η ύπαρξη ξεκάθαρων διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων, η ενσωμάτωση ηθικών αξιών στην επιχειρηματική στρατηγική, η στάση απέναντι στο περιβάλλον και σε κοινωνικά ζητήματα, αποτελούν βασικά κριτήρια ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, για κάθε επιχείρηση και είναι προαπαιτούμενα για την πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοδότηση» υπογράμμισε η αντιπρόεδρος προσθέτοντας: «Τα παραπάνω στοιχεία, ταυτόχρονα, έχουν κρίσιμο ρόλο και για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων, όπως και για την διασφάλιση της συνέχειας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της επιχείρησης».

Μια εταιρεία με σαφείς δομές, ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο, υγιή κουλτούρα και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου, συνέχισε η κ. Εφραίμογλου, είναι μια εταιρεία πιο ανθεκτική στις κρίσεις, πιο ελκυστική στους επενδυτές και πιο αξιόπιστη στους πελάτες της. Γι' αυτό και η υιοθέτηση βέλτιστων και ορθών πρακτικών χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, κρίνεται παραπάνω από αναγκαία.

«Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση» είπε η κ. Εφραίμογλου, υπενθυμίζοντας ότι ένα από αυτά τα βήματα για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών, ήταν ο νόμος 4706/2020.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε στη συνέχεια: «Ήταν ένα βήμα απαραίτητο για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με γνώμονα τις διεθνείς και τις εγχώριες εξελίξεις στην εταιρική διακυβέρνηση. Εισήγαγε ένα ενισχυμένο πλαίσιο δομών και διαδικασιών, που θα πρέπει να υιοθετούνται από τις εισηγμένες εταιρείες, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες, αυξημένες απαιτήσεις των αγορών κεφαλαίου. Όμως, γνωρίζουμε και από το παρελθόν τα προβλήματα ως προς την εφαρμογή των κανόνων. Παρά το ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την αξία ενός ισχυρού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, υπάρχει δυσκολία όσον αφορά την ένταξη των σχετικών πρακτικών στη δομή και στον τρόπο λειτουργία τους.

Ζητούμενο ήταν και παραμένει η ουσιαστική υιοθέτηση των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης - όχι μόνο σε επίπεδο απλής συμμόρφωσης, από τις υπόχρεες εταιρείες. Αλλά κυρίως σε επίπεδο στρατηγικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη. Ως απάντηση σε αυτή την ανάγκη, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια ήδη από το 2008 με τη δημιουργία του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης».

Η κ. Εφραίμογλου πρόσθεσε: «Ήταν μια πρωτοβουλία στην οποία είχα την τιμή να ηγηθώ, ως μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ εκείνη την περίοδο, όπως και στη μετέπειτα ίδρυση του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο οποίο συμμετέχω μέχρι σήμερα, ως μέλος.

Στόχος μας ήταν από την αρχή να δημιουργήσουμε ένα προσβάσιμο και κατανοητό σύστημα αναφοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα εργαλείο που θα βοηθά στην κατανόηση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και -κυρίως- στο πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη».

Στην ίδια λογική, συνέχισε, στόχος είναι -ως ΕΒΕΑ- η εκπαίδευση κάποιων βασικών αρχών διακυβέρνησης των μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων, που αποτελούν το 80% των επιχειρήσεων της χώρας, διότι θεωρούμε ότι η χρηστή διακυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει γι' αυτές «διαβατήριο ανάπτυξης». Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες, σε καλύτερους όρους χρηματοδότησης και για να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε εφοδιαστικές αλυσίδες μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Η κ. Εφραίμογλου υπενθύμισε ότι σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μελών ΔΣ (Ned Club) μετά από έρευνα, έχει διαμορφωθεί ένας Οδηγός Διακυβέρνησης για Οικογενειακές Επιχειρήσεις και σημείωσε: «Οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα -από την Πολιτεία, τους θεσμικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο- είναι ουσιαστικές. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Όμως πρέπει να επιταχύνουμε, γιατί η Εταιρική Διακυβέρνηση δεν είναι απλώς ένα σύνολο κανόνων. Είναι κουλτούρα. Είναι στάση ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, στους μετόχους, στην κοινωνία. Είναι το θεμέλιο για να χτίσουμε επιχειρήσεις με διάρκεια, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία».

