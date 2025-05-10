Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ: Οραματιζόμαστε ένα κοινό επιχειρηματικό μέλλον Ελλάδας - Τουρκίας

Η αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας - Τουρκίας, που διεξήχθη σήμερα, 9 Μαΐου, στην Κωνσταντινούπολη, τόνισε πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ειρήνης και σταθερότητας.

Παρόντες στο Φόρουμ ήταν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Τούρκος ομόλογός του πρέσβης Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, οι οποίοι επίσης απηύθυναν χαιρετισμό.

«Είμαστε εδώ στην Κωνσταντινούπολη ως ΕΒEΑ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης με το οποίο έχουμε μία μακροχρόνια συνεργασία και ειδικά την τελευταία χρονιά, ξεκινώντας από πέρυσι με την αποστολή που είχαμε κάνει στην Κωνσταντινούπολη και τα B2B που διοργανώσαμε, βάλαμε τις βάσεις για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις και σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα» δήλωσε η κ. Κουνενάκη - Εφραίμογλου, μετά την ολοκλήρωση του Φόρουμ και πριν αρχίσουν οι Β2Β συναντήσεις των επιχειρηματιών.

Η αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε τη συνεργασία των δύο χωρών στις νέες τεχνολογίες: «Ήταν εξαιρετική η διοργάνωση του "Hackathon Ελλάδας-Τουρκίας 2024-2025" που το κάναμε σε συνεργασία με το "Bilisim Vadisi» και τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών και το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας. Εκεί είδαμε ότι οι νέοι επιχειρηματίες των δύο χωρών μπορούν να συνεργάζονται, να δημιουργούν κοινές εταιρείες και κοινά project για το κοινό καλό και αυτό που είχε εξαιρετικά αποτελέσματα θέλουμε να το συνεχίσουμε».

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που είχε η ελληνική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη όσον αφορά τα οικοσυστήματα των νεοφυών επιχειρήσεων Ελλάδας και Τουρκίας: «Είχαμε συνάντηση χτες στο "BTM" που είναι η πολύ μεγάλη θερμοκοιτίδα που ανήκει στο επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης, όπως αντίστοιχα έχουμε εμείς τη "ΘΕΑ" στο ΕΒΕΑ, και συζητήσαμε για τη συνεργασία, κοινές δράσεις και κοινά επενδυτικά project για τις start-ups των δύο χωρών.

Στην ομιλία της, από το βήμα του φόρουμ που προηγήθηκε, δήλωσε ότι η παρουσία της στην Κωνσταντινούπολη είναι για εκείνη «μια αποστολή που φέρνει σε επαφή ελληνικές και τουρκικές εταιρείες από δυναμικούς τομείς της οικονομίας, όπως η πληροφορική, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, οι κατασκευές και τα τρόφιμα» και είναι «στοχευμένη, στρατηγική και ευθυγραμμισμένη με το μακροπρόθεσμο όραμα του ΕΒΕΑ για την ενίσχυση των ελληνοτουρκικών οικονομικών σχέσεων μέσω του διαλόγου, των συνεργασιών και των επενδύσεων».

Ανέφερε ότι η Τουρκία έχει «ισχυρή βιομηχανική βάση, στρατηγική γεωγραφική θέση, μια τεράστια εσωτερική αγορά και ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας», ενώ από την άλλη «η Ελλάδα έχει σημειώσει δυναμική ανάκαμψη, τοποθετείται ως κόμβος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό και καινοτομία». Όπως είπε, «οι οικονομίες μας είναι περισσότερο συμπληρωματικές παρά ανταγωνιστικές, και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να αναδείξουμε».

«Τον Φεβρουάριο του 2024, κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής επιχειρηματικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη, τα εμπορικά επιμελητήρια των δύο χωρών επισημοποίησαν τη συνεργασία τους υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων μέσω δομημένης συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, της κοινής συμμετοχής σε επιχειρηματικά φόρουμ και της διευκόλυνσης των συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και τουρκικών επιχειρήσεων».

Η κ. Κουνενάκη - Εφραίμογλου υποστήριξε ότι η επιχειρηματική συνεργασία δεν γνωρίζει σύνορα, δεν εξαρτάται από τις πολιτικές διακυμάνσεις, βασίζεται στη συνέπεια, την αξιοπιστία και τους κοινούς στόχους.

«Στο ΕΒΕΑ, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ειρήνης και σταθερότητας. Είμαστε εδώ για να χτίσουμε πάνω σε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες μας. Οραματιζόμαστε ένα κοινό μέλλον - ένα μέλλον όπου ελληνικές και τουρκικές εταιρείες καινοτομούν μαζί, εξάγουν μαζί, επενδύουν από κοινού σε τρίτες αγορές και δημιουργούν συνέργειες σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και η έρευνα» κατέληξε η αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας - Τουρκίας εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τη γειτονική Τουρκία. Την διοργάνωσή του έχει αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Enterprise Greece, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το Εμπορικό Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, ενώ στην αποστολή συμμετέχουν και Έλληνες επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο του φόρουμ, Έλληνες και Τούρκοι επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ναυτιλίας, των μεταφορών, των κατασκευών, των πληροφοριακών συστημάτων, του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας και της διατροφής, είχαν B2B επαφές και συζητήσεις για συνέργειες και επενδυτικές ευκαιρίες.

