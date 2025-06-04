Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ και η Carbon Upcycling Technologies Inc., πρωτοπόρος νεοφυής εταιρία στην αξιοποίηση εκπομπών άνθρακα και βιομηχανικών αποβλήτων, υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας (Memorandum of Agreement - MOA) για να εξετάσουν από κοινού πώς μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά η καινοτόμος τεχνολογία της Carbon Upcycling.

Στόχος είναι η παραγωγή δομικών υλικών με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κάνοντας χρήση τοπικών πρώτων υλών. Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε πρότερη επένδυση του Τιτάνα στην Carbon Upcycling και επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο εταιριών να επιταχύνουν τη μετάβαση του κλάδου των δομικών υλικών προς ένα πιο βιώσιμο, πράσινο μέλλον.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας, η Carbon Upcycling θα πραγματοποιήσει μελέτες σε δύο εργοστάσια του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με στόχο την αξιοποίηση της καινοτόμου τεχνολογίας της για την παραγωγή νέων υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον.

Η τεχνολογία βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση εκπομπών CO₂, σε συνδυασμό με φυσικά, τοπικά διαθέσιμα υλικά, για τη δημιουργία συμπληρωματικών τσιμεντοειδών υλικών - δηλαδή υλικών που χρησιμοποιούνται ως μέρος της σύνθεσης του τσιμέντου για να ενισχύσουν τις ιδιότητές του και να μειώσουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Τα υλικά αυτά θα έχουν υψηλή απόδοση και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η συνεργασία με την Carbon Upcycling

«Η συνεργασία μας με την Carbon Upcycling εξελίσσεται από απλή επένδυση σε ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη και δοκιμή της τεχνολογίας της. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την παραγωγή καινοτόμων και αποδοτικών τσιμεντοειδών λύσεων, σύμφωνα με τη Στρατηγική Πράσινης Ανάπτυξης του Τιτάνα για το 2026», δήλωσε ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, γενικός διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ομίλου. «Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει πόσο σημαντική είναι η τοπική παραγωγή και πώς οι λύσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μπορούν να ενσωματωθούν σε βασικές βιομηχανικές διαδικασίες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο ΤΙΤΑΝ και η Carbon Upcycling αποδεικνύουν ότι οι στρατηγικές συνεργασίες μπορούν να φέρουν πραγματική πρόοδο στον χώρο των κατασκευών».

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεργασίας που απαιτείται για την προώθηση της παγκόσμιας βιομηχανίας τσιμέντου προς ένα μέλλον βασισμένο στην κυκλική οικονομία και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα αποτελεί η σύμπραξή μας με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ», είπε ο Apoorv Sinha, διευθύνων σύμβουλος της Carbon Upcycling. «Σε όλο τον κόσμο, οι αλυσίδες παραγωγής και διανομής γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες. Η Carbon Upcycling ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση, επιταχύνοντας την τοπική παραγωγή βασικών υλικών για το τσιμέντο, ώστε να συνεχίσουμε να χτίζουμε ό,τι έχει πραγματικά σημασία».

Το πιλοτικό εργοστάσιο της Carbon Upcycling λειτουργεί σήμερα στον Δυτικό Καναδά με τα προϊόντα τσιμέντου με ενισχυμένο CO₂ να χρησιμοποιούνται ήδη σε εμπορικές εφαρμογές. Η εταιρία αναπτύσσει τώρα το εμβληματικό της εργοστάσιο εμπορικής κλίμακας στον Ανατολικό Καναδά.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει θέσει επικυρωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών CO₂ Scope 1, 2 και 3, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi), με τελικό στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Ο οδικός του χάρτης περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος τόσο των λειτουργιών όσο και των προϊόντων του. Παράλληλα, ο Όμιλος επιδιώκει να διπλασιάσει τις πωλήσεις προϊόντων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2026, σε σύγκριση με το 2022.

