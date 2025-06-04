Ξεκινάει αύριο, Πέμπτη, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το 22ο ετήσιο συνέδριο της Gas Infrastructure Europe (GIE), το οποίο φιλοξενείται από τον ΔΕΣΦΑ, τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, για δύο ημέρες, 5-6 Ιουνίου 2025, η ελληνική πρωτεύουσα θα αποτελέσει την καρδιά του ενεργειακού διαλόγου της Ευρώπης, προσελκύοντας περισσότερους από 350 συμμετέχοντες από όλους τους ενεργειακούς τομείς - του φυσικού αερίου, του υδρογόνου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, του ακαδημαϊκού χώρου και θεσμικών φορέων.

Το 22ο ετήσιο συνέδριο της GIE είναι το κεντρικό ετήσιο σημείο συνάντησης της κοινότητας υποδομών φυσικού αερίου της Ευρώπης.

Με οικοδεσπότη τον ΔΕΣΦΑ, η φετινή διοργάνωση της εκδήλωσης της GIE θα επικεντρωθεί στο θέμα «Τροφοδοτώντας την αλλαγή, διασφαλίζοντας το αύριο» (Fueling Change, Securing Tomorrow) - διερευνώντας πώς οι υποδομές αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να εξελιχθούν για να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια, να προωθήσουν την απαλλαγή από τον άνθρακα και να προσφέρουν ένα καθαρότερο μέλλον, με την Ελλάδα στον ρόλο ενός στρατηγικού ενεργειακού κόμβου να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Gas Infrastructure Europe (GIE) εκπροσωπεί 72 μέλη που δραστηριοποιούνται σε 25 χώρες, διαχειριζόμενα κρίσιμες ενεργειακές υποδομές όπως αγωγούς μεταφοράς, υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τερματικούς σταθμούς LNG, με ολοένα μεγαλύτερη εστίαση στις τεχνολογίες CCUS (δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης άνθρακα). Η GIE προασπίζεται τον ρόλο των ευέλικτων υποδομών αερίου ως ακρογωνιαίο λίθο ενός ανταγωνιστικού, ασφαλούς και απαλλαγμένου από τις εκπομπές άνθρακα, ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου θα μιλήσει ο υφυπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Κρίστιαν-Σιλβίου Μπουσόι και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή του προέδρου της GIE Αρνό Μπου και της CEO του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι, αναφορικά με την ενεργειακή ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις βαλτικές χώρες.

Θα ακολουθήσει παρουσίαση και συζήτηση των βασικών ευρημάτων μελέτης για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Τα επόμενα πάνελ θα εμβαθύνουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, με έμφαση στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και στην προώθηση τεχνολογιών δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS) για ένα βιώσιμο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί το έργο APOLLOCO του ΔΕΣΦΑ, το οποίο αποτελεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) για την ΕΕ και στοχεύει στην ανάπτυξη του πρώτου μεγάλου κόμβου δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν πάνελ για τον συντονισμό των υποδομών με σκοπό την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του μέλλοντος, καθώς και για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς υδρογόνου μέσω της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς, που θα μειώσει τον επενδυτικό κίνδυνο για τις υποδομές υδρογόνου και θα επιταχύνει την πορεία προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου θα εστιάσει στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Green Deal και των στόχων του Fit-for-55, με πάνελ για την ανάπτυξη της παραγωγής και χρήσης βιομεθανίου, την παροχή προσιτής και προσβάσιμης ενέργειας στους καταναλωτές, καθώς και την καινοτομία ως μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζητήσεις για το μέλλον των τερματικών σταθμών LNG και τον ρόλο των λιμένων στην ενεργειακή μετάβαση.

Η Μαρία Ρίτα Γκάλι, CEO του ΔΕΣΦΑ, σημειώνει: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φιλοξενούμε την κορυφαία ετήσια διάσκεψη της GIE στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τον καίριο ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό διάλογο. Η διασφάλιση επαρκούς και οικονομικά προσιτού ενεργειακού εφοδιασμού παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρώπη και οι υποδομές αερίου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Με την ενίσχυση και διαφοροποίηση των υποδομών εισαγωγής, τη βελτίωση των διασυνοριακών διασυνδέσεων και την παροχή της απαραίτητης ευελιξίας για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλουμε σε ένα πιο ανθεκτικό και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα.

Στον ΔΕΣΦΑ, δεν απαντούμε απλώς στις προκλήσεις του σήμερα -- προετοιμαζόμαστε και για το αύριο. Οι υποδομές μας αναπτύσσονται με μακροπρόθεσμη προοπτική, έτοιμες να υποδεχτούν ανανεώσιμα και χαμηλών εκπομπών αέρια, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο. Παράλληλα, ο κλάδος των υποδομών αερίου συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), συμβάλλοντας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενεργειακή της ασφάλεια».

Ο Αρνό Μπου, πρόεδρος της GIE δηλώνει: «Το ετήσιο συνέδριο της GIE για το 2025 πραγματοποιείται σε μια καίρια στιγμή για τη μετάβαση της Ευρώπης προς ένα νέο ενεργειακό μοντέλο. Καθώς συγκεντρωνόμαστε στην Αθήνα -μια πόλη όπου η ιστορία συναντά τον μετασχηματισμό- φέρνουμε κοντά τους βασικούς φορείς του κλάδου για να στοχαστούμε, να συνδεθούμε και να δράσουμε. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι υποδομές αερίου εξελίσσονται ραγδαία: υποστηρίζουν τη δημιουργία διαδρόμων υδρογόνου, την επέκταση του βιομεθανίου, την ανάπτυξη του CCUS και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Αυτές οι εξελίξεις δεν είναι μεμονωμένες - διαμορφώνουν ένα πραγματικά διασυνδεδεμένο ενεργειακό σύστημα. Ως GIE, είμαστε περήφανοι που ηγούμαστε αυτής της πορείας, προωθώντας την ολοκλήρωση, την καινοτομία και την ενίσχυση των υποδομών της Ευρώπης. Η δέσμευσή μας παραμένει ξεκάθαρη: να οικοδομήσουμε ένα ανθεκτικό, ασφαλές και ανταγωνιστικό ενεργειακό μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.