Σε συμφωνία μετόχων με τον τεχνολογικό πάροχο Qualco Α.Ε. για την ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακών λύσεων, με επίκεντρο αρχικά τον τομέα των στεγαστικών δανείων, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.
Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει μέσω νεοσύστατης εταιρείας, η οποία θα ελέγχεται από την τράπεζα, η οποία θα κατέχει το 51%, με τη Qualco να διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή (49%).
H στρατηγική αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στη διαφοροποίηση της θέσης της Πειραιώς, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό ταξίδι στους πελάτες στεγαστικών δανείων, επιταχύνοντας τον χρόνο εκταμίευσης και βελτιστοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες.
Η πλατφόρμα, αξιοποιώντας τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, θα βελτιώσει την εμπειρία στεγαστικής χρηματοδότησης απλοποιώντας τα βήματα από την αίτηση έως την εκταμίευση, μέσω αυτοματοποιημένων και ψηφιακά υποστηριζόμενων διαδικασιών. Μελλοντικά, προβλέπεται η διασύνδεση της πλατφόρμας με πλατφόρμες αγοραπωλησίας ακινήτων, καθώς και με άλλα ψηφιακά εργαλεία, διευρύνοντας την εμβέλεια της τράπεζας στην αγορά.
Η πλατφόρμα θα καλύπτει τόσο την επεξεργασία δανείων που χορηγούνται από την τράπεζα, όσο και τη διερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης για λογαριασμό της τράπεζας.
Η Qualco δεσμεύεται για τη συνεχή ανάπτυξη, συντήρηση και εξέλιξη του προϊόντος, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και κερδοφορία της πλατφόρμας.
Η Qualco, η οποία αποτελεί κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων fintech, με εκτενή εμπειρία σε τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακό μετασχηματισμό, έχει επιλεγεί ως ο προτιμητέος εταίρος για την ανάπτυξη και υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης, καθώς και για τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του εγχειρήματος.
Η δικηγορική εταιρεία KLC ενήργησε ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος για την Πειραιώς στο πλαίσιο της εν λόγω συναλλαγής.
