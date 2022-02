Ριπές ανέμου σχεδόν 200 χιλιομέτρων την ώρα στις ακτές, οι δρόμοι στο Λονδίνο έρημοι, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος… Η καταιγίδα Γιούνις σαρώνει σήμερα τη νότια Αγγλία και προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου στην Ιρλανδία, προτού κατευθυνθεί προς τη βόρεια Γαλλία και το Βέλγιο.

Εκατοντάδες πτήσεις, δρομολόγια τρένων και πορθμείων ακυρώθηκαν σε ολόκληρη τη βορειοδυτική Ευρώπη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν τη Γιούνις, η οποία πλήττει την Ευρώπη λιγότερο από 48 ώρες μετά την καταιγίδα Ντάντλεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους.

#BREAKING #UK 🔴UK : STORM EUNICE BATTERED BRITAIN & IRELAND WITH RECORD WINDS OF UP TO 122 MILES/H! #VIDEO PEOPLE GET BLOWN, CROYDON, SOUTH LONDON! At least 1 person killed, power cut, major bridges closed, flights cancelled. #BreakingNews #Storm #Tormenta #StormEunice pic.twitter.com/MLyGb6fkFW

Ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών σκοτώθηκε σήμερα από την πτώση ενός δέντρου, στη νοτιοανατολική Ιρλανδία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Storm Eunice continues to batter parts of the UK with record winds of up to 122 miles per hour.



With the destruction of trees, flying debris and disruption to travel, the Met Office have issued a rare red warning for a number of regions urging people to stay indoors. pic.twitter.com/ePSwOxFJst