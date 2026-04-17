«Ελπίζω η Χεζμπολάχ να ενεργήσει σωστά και ομαλά κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στη συμφωνία για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

«Θα είναι μια ΜΕΓΑΛΗ στιγμή για αυτούς (σ.σ. το Λίβανο) αν το κάνουν. Τέλος οι σκοτωμοί. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει ΕΙΡΗΝΗ!», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έναρξη της άμεσης εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο χώρες, έπειτα από επαφές του με τον Ζόζεφ Αούν και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.