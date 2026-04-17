IDF και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν πυρά λίγο μετά την έναρξη της εκεχειρίας

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι παρά την επίσημη έναρξη ισχύος της εκεχειρίας τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), σε λιγότερο από μία ώρα αργότερα, το ισραηλινό πυροβολικό συνέχισε να βομβαρδίζει τις πόλεις Χιάμ και Ντιμπίν στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Aljazeera, ο βομβαρδισμός συνοδεύτηκε από «σαρωτικές επιχειρήσεις» που περιελάμβαναν πυρά πολυβόλων στην περιοχή.

Επιπλέον, στη δυτική κοιλάδα Μπεκάα, το NNA ανέφερε έντονη δραστηριότητα ισραηλινών αναγνωριστικών αεροσκαφών πάνω από την περιοχή Ρασάγια και τις δυτικές πλαγιές του Τζαμπάλ αλ-Σέιχ.

Την ίδια στιγμή η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, κατήγγειλε ότι μετά την επίσημη έναρξη της εκεχειρίας, το Ισραήλ βομβάρδισε ένα κτίριο στην Τύρο και ένα ΙΧ στο χωριό Χάρις του Νότιου Λιβάνου.

Σε απάντηση στις Ισραηλινές επιθέσεις, η ένοπλη μαχητική ομάδα, εξαπέλυσε επίθεση με μπαράζ ρουκετών στις 00:10 της Παρασκευή, στη βορειότερη παράκτια πόλη του Ισραήλ, Ναχαρίγια.

«Προς υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, και σε απάντηση για την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τον εχθρό για δεύτερη φορά, και για τις επανειλημμένες επιθέσεις του στα χωριά και τις πόλεις του Νότου, και αφού η Αντίσταση τήρησε την κατάπαυση του πυρός ενώ ο εχθρός όχι, οι μουτζαχεντίν της Ισλαμικής Αντίστασης στόχευσαν τον οικισμό Ναχαρίγια με μπαράζ ρουκετών στις 00:10 την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026», ανέφερε μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

