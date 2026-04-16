Τραμπ: Πιθανή συνάντηση με το Ιράν το Σαββατοκύριακο - Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Πέμπτη ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως απαιτείται παράταση της εκεχειρίας.

«Πηγαίνουμε καλά, μπορώ να σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται παράταση».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν επιδιώκει έντονα μια συμφωνία και έχει δείξει ότι είναι «διατεθειμένο να κάνει πράγματα σήμερα που δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει πριν από δύο μήνες».

Ερωτηθείς λίγο αργότερα τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε μόνιμη συμφωνία, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις θα ενταθούν εκ νέου.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι μάχες θα ξαναρχίσουν», είπε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα για περισσότερα από 20 χρόνια και να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.

«Έχουμε μια δήλωση, μια πολύ ισχυρή δήλωση, ότι δεν θα έχουν για περισσότερο από 20 χρόνια πυρηνικά όπλα», είπε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία και υπογραφεί στο Ισλαμαμπάντ ενδέχεται να παραστεί ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «έχει συμφωνήσει σχεδόν σε όλα».

Σε ό,τι αφορά το Στενό του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών συνεχίζεται με επιτυχία, χαρακτηρίζοντάς τον «εντυπωσιακό» και εκτιμώντας ότι έχει περιορίσει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε, επίσης, «πολύ συναρπαστική» την προοπτική μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης.

«Νομίζω ότι θα έχουμε μια συνάντηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο «μέσα στην επόμενη μία ή δύο εβδομάδες». Όπως είπε, θα πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους εδώ και 44 χρόνια.

Η πρόσκληση του Τραμπ ήρθε λίγο μετά τη συμφωνία Ισραήλ–Λιβάνου για 10ήμερη εκεχειρία, την οποία χαρακτήρισε «ένα πολύ καλό μικρό πακέτο για περίπου μία εβδομάδα». Αν οι δύο χώρες καταλήξουν σε μόνιμη εκεχειρία, ο Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με τον Λίβανο και ότι θα αναλάβουν τη Χεζμπολάχ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα ήταν ανοιχτός ακόμη και σε μια επίσκεψη στον Λίβανο «την κατάλληλη στιγμή».



Πηγή: skai.gr

