Το παρασκήνιο της εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου σε 48 ώρες - Ο ρόλος Τραμπ και Ρούμπιο

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα των επαφών που οδήγησαν στη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες, με αφετηρία συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τους πρέσβεις των δύο χωρών την Τρίτη.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Λίβανος αναγνώρισε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί «κοινό πρόβλημα».

Το βράδυ της Τετάρτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμο ( Donald Trump) είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά την οποία ο τελευταίος συμφώνησε στην εκεχειρία «υπό ορισμένους όρους», χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έδωσε εντολή στον Ρούμπιο να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Κατά τη συνομιλία αυτή, που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Τετάρτης, ο Ρούμπιο εξασφάλισε τη συμφωνία της Βηρυτού για την εκεχειρία.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αούν και ακολούθησε νέα συνομιλία με τον Νετανιάχου για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εργαζόταν με τις δύο κυβερνήσεις για τη διαμόρφωση μνημονίου κατανόησης για την εκεχειρία. Την Πέμπτη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσιοποίησε δήλωση έξι σημείων με τους όρους της συμφωνίας, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε, έγιναν αποδεκτοί από το Ισραήλ και τον Λίβανο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το «δικαίωμα αυτοάμυνας» του Ισραήλ, καθώς και η δυνατότητα παράτασης της εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

