Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trum) ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα έχουν συνομιλίες εντός της ημέρας.

«Προσπαθώ να βρω λίγο ζωτικό χώρο (breathing room) μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!» γράφει ο Τραμπ στο Truth Social.

Δεν διευκρίνισε ποιοι ηγέτες θα μιλήσουν, αλλά φαίνεται να αναφέρεται στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν.

Η κυβέρνηση Τραμπ αισθάνεται «αισιόδοξη» για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με το Ιράν, τόνισε ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας ότι ένας πιθανός δεύτερος γύρος συνομιλιών πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της ειρήνης μετά τη συνάντηση με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν.

Ο στρατός του Ιράν απείλησε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αποκάλυψε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός έχει «σταματήσει εντελώς» το οικονομικό θαλάσσιο εμπόριο της Τεχεράνης.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε για να συζητήσει μια πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, ενώ ο στρατός του συνέχισε τους βομβαρδισμούς του εναντίον της Χεζμπολάχ.

