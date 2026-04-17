Γκουτέρες: Ελπίζω η εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου να χρησιμεύσει ως βάση για μόνιμη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εκεχειρία θα χρησιμεύσει ως βάση για μόνιμη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε στο X, δήλωσε: «Ελπίζω ότι η εκεχειρία θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις προς μια μακροπρόθεσμη λύση στη σύγκρουση και θα συμβάλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια διαρκή και ολοκληρωμένη ειρήνη στην περιοχή».

«Καλώ όλους να σεβαστούν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο ανά πάσα στιγμή», κατέληξε.

I welcome the announcement of a ceasefire between Israel & Lebanon, and commend the role of the US in facilitating it.



I hope this will pave the way for negotiations towards a long-term solution to the conflict & contribute to ongoing efforts toward a lasting & comprehensive… — António Guterres (@antonioguterres) April 16, 2026

Πηγή: skai.gr

