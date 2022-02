Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω διαδικτύου ότι απόψε το κτίριο της Κομισιόν φωτίστηκε με τα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον λαό της Ουκρανίας και για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της κυριαρχίας της χώρας.

Σε αυτές τις σκοτεινές ώρες, απόψε τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας λάμπουν έντονα τα κεντρικά γραφεία της Κομισιόν ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια με ανάρτησή της στο twitter.

«Σύμβολο της αλληλεγγύης μας. Φιλία. Και σταθερή υποστήριξη. Περισσότερο από ποτέ, η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της», συμπλήρωνε στην δημοσίευσή της η οποία συνοδεύεται με σχετική φωτογραφία.

In these dark hours, tonight the colours of the Ukrainian flag shine bright on the @EU_Commission headquarters.



A symbol of our solidarity. Friendship. And steadfast support.



More than ever, the EU stands with Ukraine and its people. pic.twitter.com/Mw03d5W7Ig