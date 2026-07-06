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Μια Κυριακή από τη ζωή σου, με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη
Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου

varsami

Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται όταν ξυπνά είναι να ανέβει στον Παρθενώνα. Εκεί βρίσκεται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Είναι μαρμαροτεχνίτης και εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.

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Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται όταν ξυπνά είναι να ανέβει στον Παρθενώνα.

Εκεί βρίσκεται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Είναι μαρμαροτεχνίτης και εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.

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