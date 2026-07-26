Αραγτσί: «Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη» η ουκρανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο - Αποκάλεσε «παράσιτο» τον Ζελένσκι

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι έδωσε εντολή για επίθεση εναντίον ιρανικού εμπορικού πλοίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός. Παράλληλα, αποκάλεσε «παράσιτο» (freeloader) τον Ουκρανό ηγέτη.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ» και ισχυρίστηκε ότι έγινε «κατόπιν εντολής του Ισραήλ» με στόχο να παρασύρει την Ευρώπη στη σύγκρουση.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, και με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατέστησε σαφές ότι η ενέργεια της ουκρανικής ηγεσίας «δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση».

Αναλυτικά η ανάρτηση Αραγτσί:

«Ο Ζελένσκι επιτέθηκε σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία διαπράχθηκε κατόπιν εντολής του Ισραήλ με σκοπό να εμπλέξει την Ευρώπη στον πόλεμό του.

Σε τηλεφωνικές συνομιλίες με την Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας και τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατέστησα σαφές ότι αυτό που έκανε το παράσιτο (freeloader) στο Κίεβο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ».

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war.



In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

Νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τη νύχτα του Σαββάτου την ουκρανική επίθεση σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, ανακοινώνοντας ότι προκλήθηκε έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν «επιθετική ενέργεια» διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και άλλα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου που συνδέεται με το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα.

Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σημειώθηκαν στο Κίεβο μετά τις ουκρανικές επιθέσεις του Σαββάτου. Τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα έρχονται στη σκιά του μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο. Χτυπήθηκαν και πλοία με στρατιωτικό φορτίο για το Ιράν, τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ukraine continues applying long‑range sanctions in response to Russian strikes. Last night, the warriors of our Defense Forces hit targets across different regions of Russia that are fueling this war.



Once again, a plant in Kirov was struck – the one supplying components for the… pic.twitter.com/D0Z6bFRiww — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

Η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο

«Η Ουκρανία συνεχίζει να εφαρμόζει κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας σε απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Χθες το βράδυ, οι πολεμιστές των Αμυντικών μας Δυνάμεων έπληξαν στόχους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας που τροφοδοτούν αυτόν τον πόλεμο.

»Για άλλη μια φορά, χτυπήθηκε ένα εργοστάσιο στο Κίροφ - αυτό που προμηθεύει εξαρτήματα για τα όπλα που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να επιτεθεί στον λαό μας. Αυτό απέχει περίπου 1.200 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Επίσης, χτυπήθηκαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Τιουμέν, μια εγκατάσταση logistics στην Αικατερινούπολη και μια αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών στο Ροστόφ επί του Ντον. Πετύχαμε επίσης πολύ ισχυρά αποτελέσματα με επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Κασπία Θάλασσα - συμπεριλαμβανομένων σκαφών που χρησιμοποιούνται σε αποστολές στρατιωτικού φορτίου που αφορούν το Ιράν, καθώς και ένα πολεμικό πλοίο».

Πηγή: skai.gr

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