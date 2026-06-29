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Μια Κυριακή από τη ζωή σου, με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη
Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου

varsami

Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της πολίτικης λύρας διεθνώς. Από το 2020 διατελεί πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου.

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Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της πολίτικης λύρας διεθνώς.

Από το 2020 διατελεί πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου.

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