Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου

Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της πολίτικης λύρας διεθνώς.
Από το 2020 διατελεί πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου.
Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου
Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της πολίτικης λύρας διεθνώς. Από το 2020 διατελεί πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου.
Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της πολίτικης λύρας διεθνώς.
Από το 2020 διατελεί πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου.