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Τα ελληνικά Canadair δίνουν μάχη με την καταστροφική φωτιά της Ισπανίας- Συγκλονιστικό βίντεο

Βίντεο καταγράφει τα ελληνικά Canadair CL-415 να επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές της Ισπανίας, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης

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Τα ελληνικά Canadair στην καταστροφική φωτιά της Ισπανίας- Συγκλονιστικό βίντεο

Σε βίντεο καταγράφηκε η επιχείρηση των δύο ελληνικών πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου CL-415 στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία.

Τα δύο Canadair, τα οποία απέστειλε η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Τα ελληνικά αεροσκάφη θα συνεχίσουν τις ρίψεις νερού και τις επιχειρήσεις τους στην ίδια περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, συνδράμοντας τις ισπανικές δυνάμεις στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ισπανία Canadair Ελλάδα Φωτιές
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