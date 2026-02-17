Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μια Κυριακή από τη ζωή σου, με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη
Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάκη Μαυρωτά

varsami

Πιστεύει ότι η τέχνη είναι σαν τον ωκεανό, και μπορεί να σε κερδίσει αρκεί να της αφοσιωθείς. Αυτό συμβουλεύει και τους νέους καλλιτέχνες. Είναι επιμελητής και κριτικός τέχνης.

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Πιστεύει ότι η τέχνη είναι σαν τον ωκεανό, και μπορεί να σε κερδίσει αρκεί να της αφοσιωθείς.

Αυτό συμβουλεύει και τους νέους καλλιτέχνες.

Είναι επιμελητής και κριτικός τέχνης.

Δείτε περισσότερα Podcasts