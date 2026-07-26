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Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα- Νεκρός μετά από σύγκρουση οδηγός δικύκλου

Το τροχαίο έγινε περίπου στη στροφή στο ύψος του έλους της Αγυιάς, όπου σημειώθηκε μετωπική μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας

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Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Κανελλοπούλου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο έγινε περίπου στη στροφή στο ύψος του έλους της Αγυιάς, όπου σημειώθηκε μετωπική μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, o οδηγός του δικύκλου κατέληξε κατά τη σύγκρουση.

Στην περιοχή βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομικών της Τροχαίας προκειμένου να υπάρξει διευκόλυνσή της κυκλοφορίας αλλά και για να ερευνηθούν τα ακριβή αίτια του Τροχαίου.

Πηγή: apohxos

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TAGS: τροχαίο δυστύχημα Πάτρα
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