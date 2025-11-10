Λογαριασμός
Μια Κυριακή από τη ζωή σου, με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη
Μια Κυριακή από τη ζωή του Μάνου Χατζιδάκι (Μιλά για εκείνον ο Γιώργος Χρονάς)

Ο Χατζιδάκις σού άφηνε την ελευθερία να υπάρχειςχωρίς να έχεις κάνει τίποτα. Σε δεχόταν ως ίσο. Και μετά σε άφηνε να τα καταφέρεις ή να αποτύχεις μόνος σου. Δεν διόρθωνε εύκολα.

