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Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την είσοδο διεθνούς δύναμης σε περιοχές της Γάζας

Η προτεινόμενη Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας αποτελεί μέρος του σχεδίου για τη Γάζα που προτάθηκε τον Οκτώβριο με την υποστήριξη των ΗΠΑ

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Γάζα

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την είσοδο μιας προτεινόμενης διεθνούς δύναμης στη Γάζα, σε περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η προτεινόμενη Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας αποτελεί μέρος του σχεδίου για τη Γάζα που προτάθηκε τον Οκτώβριο με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
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