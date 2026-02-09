Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μια Κυριακή από τη ζωή σου, με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη
Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Μπέζου

varsami

Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδιστής.Περνάει καλύτερα όταν δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά, πιστεύει ότι πρωταγωνιστής είναι αυτός που αντέχει την αποτυχία, και νιώθει υπερήφανος που μπορεί και κοιμάται αμέσως το βράδυ.

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδιστής.Περνάει καλύτερα όταν δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά, πιστεύει ότι πρωταγωνιστής είναι αυτός που αντέχει την αποτυχία, και νιώθει υπερήφανος που μπορεί και κοιμάται αμέσως το βράδυ.

Δείτε περισσότερα Podcasts