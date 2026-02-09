Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδιστής.Περνάει καλύτερα όταν δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά, πιστεύει ότι πρωταγωνιστής είναι αυτός που αντέχει την αποτυχία, και νιώθει υπερήφανος που μπορεί και κοιμάται αμέσως το βράδυ.
Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Μπέζου
